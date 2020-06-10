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Грызлов призвал к ежедневному прямому диалогу между Киевом и Донбассом
2020-06-10T21:46
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смм обсе
вооруженный конфликт на востоке украины
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Грызлов призвал к ежедневному прямому диалогу между Киевом и Донбассом

21:46 10.06.2020
324
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Борис Грызлов . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Диалог между Киевом и Донбассом нужен в прямом и ежедневном формате, однако готовности конструктивно выполнять минские договоренности со стороны Украины нет, заявил представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.
В среду состоялось заседание контактной группы в режиме видеоконференции.
"Сегодня мы достаточно долго наблюдали прямой диалог между Киевом и Донбассом, и это хорошо. Для согласования всех действий такой диалог необходим в прямом, ежедневном формате, особенно в современных условиях. Однако готовности конструктивно выполнять минские договоренности со стороны Киева нет", - сказал Грызлов.
Он отметил, что Донецку и Луганску пришлось обратиться к координатору от ОБСЕ с просьбой призвать киевских участников вести разговор на языке минских соглашений, выполняя реальные пункты.
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"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 комплекса мер по выполнению минских соглашений с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины. Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса", - отметил он.
Грызлов добавил, что киевская власть продолжает курс на обострение ситуации в Донбассе. "Украина преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее", - заявил он.
"Представители ОБСЕ заявили обеспокоенность уничтожением камеры СММ в Петровском. По мнению экспертов, это результат действий ВСУ. Этот инцидент огранивает возможности ОБСЕ и скрывает преступления ВСУ. По новым участкам разведения киевская сторона делает только декларации, при этом отказывается обсуждать конкретные координаты – это лишь имитация работы, а не выполнение решений", - отметил он.
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По словам Грызлова, Украина по-прежнему не дает гарантий безопасности на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры для открытия новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом.
"При этом представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения. Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже. Одностороннее решение Украины по пропуску через линию соприкосновения, без согласования с Донбассом – это провокация. Киевская власть в очередной раз использует граждан для получения смутных дивидендов и манипулирования фактурой в переговорном процессе, при этом на практике решение по прекращению огня так и не принято", - добавил российский представитель.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕВооруженный конфликт на востоке УкраиныВооруженные силы УкраиныБорис ГрызловДонецк (Донецкая область)ЛуганскКиевВ мире
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