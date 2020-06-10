Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572776516.html
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек
2020-06-10T21:34
коронавирус covid-19
коронавирусы
ташкент
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1200x0_80_0_0_d58e38b65bf8edf4dbc48c3ce69d74e4.jpg
https://ria.ru/20200606/1572551505.html
ташкент
узбекистан
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572776516.html?chat_room_id=1572776516
Новости
ru-RU
270
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1200x0_80_0_0_d58e38b65bf8edf4dbc48c3ce69d74e4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_325:0:3056:2048_1200x0_80_0_0_29e72114ff81478748e182791f3ca357.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:469:1533:2002_1200x0_80_0_0_c507285523c9ec8c3f146e036e635f39.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, ташкент, узбекистан, в мире

Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек

21:34 10.06.2020
270
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 10 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 76 человек и достигло 4623, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ранее в среду число зарегистрированных случаев выросло до 4547, 19 пациентов скончались, 3459 выздоровели.
"По состоянию на 10 июня 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4623", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 103 новых случая COVID-19, во вторник - 80, в понедельник -109, в воскресенье - 237, это самый высокий прирост заболевания за день с первого случая в стране.
По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 3532. В среду из больниц были выписаны 73 человека, во вторник – 102, в понедельник - трое, в воскресенье - 86. Сейчас на лечении находятся 1072 пациента с COVID-19, в том числе, восемь – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро
6 июня, 04:19Распространение нового коронавируса
Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19
Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Все новости Узбекистана читайте на сайте Sputnik Узбекистан >>

120001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19КоронавирусыТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Пакистане превысило 110 тысяч
Вид на Ташкент
Число жертв коронавируса в Узбекистане увеличилось до 19
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции еще одиннадцать человек заболели COVID-19
Машина скорой помощи во Франции
Число жертв коронавируса во Франции достигло 29,3 тысячи
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле за сутки выявили более 170 случаев заражения коронавирусом
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
В трех городах ЛНР продлили режим строгой самоизоляции
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области превысило 2,7 тысячи
Мужчина расписывается на свадьбе
В ЛНР возобновили работу рестораны и ЗАГСы
Частичное обрушение четырехэтажного дома в Одессе
В Одессе после обрушения дома госпитализировали мужчину
Пассажирский самолет Boeing 777
Рейс со 132 россиянами вылетел из Ташкента в Москву
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Жертв COVID-19 в Британии могло быть вдвое меньше, считает эпидемиолог
Индонезийская ящерица
Обнаружены носорогие драконы, которых не видели больше ста лет
Засуха в Волгоградской области
Ученые предсказали летнюю засуху по весенней погоде
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
Путин "придумал" новое министерство
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В России еще 98 военных вылечились от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
Лента новостейМолния