Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек

ТАШКЕНТ, 10 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 76 человек и достигло 4623, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ранее в среду число зарегистрированных случаев выросло до 4547, 19 пациентов скончались, 3459 выздоровели.

"По состоянию на 10 июня 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4623", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 103 новых случая COVID-19, во вторник - 80, в понедельник -109, в воскресенье - 237, это самый высокий прирост заболевания за день с первого случая в стране.

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 3532. В среду из больниц были выписаны 73 человека, во вторник – 102, в понедельник - трое, в воскресенье - 86. Сейчас на лечении находятся 1072 пациента с COVID-19, в том числе, восемь – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф