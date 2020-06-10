В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы , в котором обвиняют актера Михаила Ефремова . Об этом сообщает столичный главк МВД.

Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", — говорится в сообщении главка МВД.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для расследования в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель отечественной машины серьезно пострадал, его отправили в больницу. Полиция задержала актера. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет.

В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент "чудовищным". При этом адвокат потерпевших утверждает, что представители актера не извинились перед ними.