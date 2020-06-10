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В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
2020-06-10T22:36
михаил ефремов
дтп с участием михаила ефремова
москва
происшествия
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В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

21:26 10.06.2020 (обновлено: 22:36 10.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает столичный главк МВД.
Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", — говорится в сообщении главка МВД.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для расследования в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
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В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель отечественной машины серьезно пострадал, его отправили в больницу. Полиция задержала актера. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет.
В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент "чудовищным". При этом адвокат потерпевших утверждает, что представители актера не извинились перед ними.
Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.
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Михаил ЕфремовДТП с участием Михаила ЕфремоваМоскваПроисшествия
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