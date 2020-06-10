https://ria.ru/20200610/1572776268.html
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
2020-06-10T21:26
2020-06-10T22:36
михаил ефремов
дтп с участием михаила ефремова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572715568_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_f5472da6cc4ca2ddfd8ec04506b91d95.jpg
https://ria.ru/20200610/1572763917.html
https://ria.ru/20200609/1572695924.html
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572776268.html?chat_room_id=1572776268
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572715568_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_f5472da6cc4ca2ddfd8ec04506b91d95.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572715568_375:0:1815:1080_1200x0_80_0_0_804f131a94d3c8675b2c73a82b4ef163.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572715568_363:0:1443:1080_1200x0_80_0_0_f5584ecfb36f55e7b4bc14ce36542fc5.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
михаил ефремов, дтп с участием михаила ефремова, москва, происшествия
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы
, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова
. Об этом сообщает столичный главк МВД.
Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", — говорится в сообщении главка МВД.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для расследования в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель отечественной машины серьезно пострадал, его отправили в больницу. Полиция задержала актера. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет.
В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент "чудовищным". При этом адвокат потерпевших утверждает, что представители актера не извинились перед ними.
Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.