Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

МУРМАНСК, 10 июн — РИА Новости. Семья мальчика, катавшегося на велосипеде и сбитого экс-чиновницей под Семья мальчика, катавшегося на велосипеде и сбитого экс-чиновницей под Мурманском , намерена обжаловать решение суда, который взыскал с них 111 тысяч рублей компенсации за повреждение машины, заявил РИА Новости адвокат семьи Дмитрий Буянов.

В июле 2018 года в дачном поселке Юркино под Мурманском подросток 13 лет катался на велосипеде и попал под колеса Volkswagen . Мальчик получил травмы, в том числе перелом челюсти и сотрясение мозга. В ГИБДД пришли к выводу, что ребенок при выезде на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог не справился с управлением и столкнулся с движущимся по главной автодороге автомобилем. В ведомстве посчитали, что подросток нарушил правила — он мог передвигаться только по тротуарам и велосипедным дорожкам, а выезжать на дорогу общего пользования ему было нельзя. В действиях водителя состава административного нарушения не нашли.

Как отметил адвокат, суд встал на сторону экс-чиновницы Лилии Хорунженко.

"Мы подали апелляционную жалобу на решение Октябрьского суда. Жалоба принята и должна быть направлена в областной суд. Если бы не было оснований, мы бы ничего бы не обжаловали. Здесь не в деньгах дело, это вопрос принципа", — сказал Буянов.

По его словам, суд отказался принять доводы стороны ответчика, в частности, семья ребенка заявляла, что экс-чиновница ехала с большей скоростью, чем сама заявила. "Она настаивала, что скорость в момент столкновения была около 20 километров в час. Мы с экспертом выезжали на место, он произвел расчеты и пришел к выводу о том, что скорость автомобиля была около 40-45 километров в час. Наш расчет не принят судом, поскольку "заключение сделано стороной ответчика, заинтересованного в результате дела", — пояснил адвокат.

Он заявил, что суд не стал принимать во внимание, что территория, на которой произошло ДТП, является садово-огородническим товариществом, где, по словам адвоката, нет перекрестков и прилегающих территорий, а есть проходы и проезды. "Мы настаиваем, что эта территория имеет признаки жилой зоны. Суд не дал оценку этому заключению по той же причине", — сказал Буянов, добавив, что семья пострадавшего мальчика "намерена идти до конца".