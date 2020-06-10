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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572776121.html
В ЛНР возобновили работу рестораны и ЗАГСы
2020-06-10T21:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
коронавирусы
луганская народная республика
в мире
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коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, коронавирусы, луганская народная республика, в мире

В ЛНР возобновили работу рестораны и ЗАГСы

21:18 10.06.2020
345
© Fotolia / sanfuturМужчина расписывается на свадьбе
Мужчина расписывается на свадьбе
© Fotolia / sanfutur
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики на большей части территории ЛНР сняли еще ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, в том числе на работу ресторанов и ЗАГС, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
С 13 мая в ЛНР возобновили работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственными товарами, салоны красоты, дошкольные образовательные учреждения, возобновилась работа общественного транспорта. С 1 июня возобновили работу государственные нотариальные конторы и Нотариальный архив, возобновился прием документов в БТИ, а также работа междугороднего общественного транспорта. Однако ряд ограничительных мер на территории всей республики продолжал действовать.
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"На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве Луганской народной республики было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР ряда ограничительных мер, введённых ранее в связи с COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что с 23.00 10 июня будут сняты ограничения на проведение культурных мероприятий, а также возобновлена работа развлекательных заведений и заведений общепита, культурных учреждений, библиотек, спортивных секций и учреждений психосоциальной помощи детям. Также возобновляется предоставление услуг государственными органами, в том числе по регистрации браков.
"Все вышеуказанные решения не распространяются на территории населенных пунктов, в которых введены строгие ограничительные меры (Антрацитовский район, Свердловск, Ровеньки)", - дополнили в пресс-службе правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРКоронавирусыЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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