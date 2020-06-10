В ЛНР возобновили работу рестораны и ЗАГСы

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Власти самопровозглашенной Луганской народной республики на большей части территории ЛНР сняли еще ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, в том числе на работу ресторанов и ЗАГС, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

С 13 мая в ЛНР возобновили работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственными товарами, салоны красоты, дошкольные образовательные учреждения, возобновилась работа общественного транспорта. С 1 июня возобновили работу государственные нотариальные конторы и Нотариальный архив, возобновился прием документов в БТИ, а также работа междугороднего общественного транспорта. Однако ряд ограничительных мер на территории всей республики продолжал действовать.

"На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве Луганской народной республики было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР ряда ограничительных мер, введённых ранее в связи с COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что с 23.00 10 июня будут сняты ограничения на проведение культурных мероприятий, а также возобновлена работа развлекательных заведений и заведений общепита, культурных учреждений, библиотек, спортивных секций и учреждений психосоциальной помощи детям. Также возобновляется предоставление услуг государственными органами, в том числе по регистрации браков.

"Все вышеуказанные решения не распространяются на территории населенных пунктов, в которых введены строгие ограничительные меры (Антрацитовский район, Свердловск , Ровеньки)", - дополнили в пресс-службе правительства.