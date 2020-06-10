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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572775781.html
В трех городах ЛНР продлили режим строгой самоизоляции
2020-06-10T21:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
коронавирусы
минздрав лнр
луганская народная республика
свердловск
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коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, свердловск, воз, в мире

В трех городах ЛНР продлили режим строгой самоизоляции

21:03 10.06.2020
386
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики продлили режим строгой самоизоляции в городах Ровеньки, Свердловск, Антрацит, а также на территории всего Антрацитовского района в связи с напряженной эпидемической ситуации с коронавирусом, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе правительства республики по итогам заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК).
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на 6 июня в республике были выявлены 429 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городах Свердловск, Ровеньки и Антрацитовском районе - строгие карантинные ограничения.
Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро
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"Министр здравоохранения Наталия Пащенко и Главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко доложили ЧСПК о стабилизации эпидемической обстановки в республике, за исключением территорий городов Свердловск, Ровеньки и Антрацитовского района", - сообщили в правительстве.
Все решения о снятии ограничений по коронавирусу на указанные населенные пункты не распространяются, добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРКоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСвердловскВОЗВ мире
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