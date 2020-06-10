В трех городах ЛНР продлили режим строгой самоизоляции

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики продлили режим строгой самоизоляции в городах Ровеньки, Свердловск, Антрацит, а также на территории всего Антрацитовского района в связи с напряженной эпидемической ситуации с коронавирусом, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе правительства республики по итогам заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК).
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на 6 июня в республике были выявлены 429 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городах Свердловск, Ровеньки и Антрацитовском районе - строгие карантинные ограничения.
"Министр здравоохранения Наталия Пащенко и Главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко доложили ЧСПК о стабилизации эпидемической обстановки в республике, за исключением территорий городов Свердловск, Ровеньки и Антрацитовского района", - сообщили в правительстве.
Все решения о снятии ограничений по коронавирусу на указанные населенные пункты не распространяются, добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.