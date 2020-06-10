https://ria.ru/20200610/1572775699.html
В Одессе после обрушения дома госпитализировали мужчину
2020-06-10T20:59
2020-06-10T20:59
одесса
украина
в мире
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одесса, украина, в мире
В Одессе после обрушения дома госпитализировали мужчину
КИЕВ, 10 июн – РИА Новости.
Пятидесятивосьмилетний мужчина госпитализирован после того, как пострадал при обрушении четырехэтажного жилого дома в Одессе
на Украине
, сообщили в мэрии города.
Ранее пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на Украине сообщила, что четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей. В разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживали 10 человек. В МВД уточнили, что в результате обрушения была повреждена газовая труба.
"Его состояние ухудшилось, и примерно в 15.00 (время совпадает с мск) он вернулся в больницу. Сейчас пострадавший госпитализирован в Одесскую городскую клиническую больницу №1", - сообщили в мэрии в комментарии агентству УНИАН
.
Отмечается, что изначально пострадавший отказался от госпитализации. Во время происшествия он получил рваную рану бедра и множественные ссадины. Сейчас медики оценивают состояние мужчины как стабильное.