В Одессе после обрушения дома госпитализировали мужчину

Ранее пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на Украине сообщила, что четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей. В разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживали 10 человек. В МВД уточнили, что в результате обрушения была повреждена газовая труба.