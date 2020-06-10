Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572775699.html
В Одессе после обрушения дома госпитализировали мужчину
2020-06-10T20:59
одесса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572739988_0:150:1600:1050_1200x0_80_0_0_dbde7a874f1ea848841ed8157c473fe8.jpg
https://ria.ru/20200607/1572597180.html
одесса
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572775699.html?chat_room_id=1572775699
Новости
ru-RU
216
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572739988_0:150:1600:1050_1200x0_80_0_0_dbde7a874f1ea848841ed8157c473fe8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572739988_0:0:1600:1200_1200x0_80_0_0_0c904fc3b524b6e779efe88520cba20b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572739988_201:0:1401:1200_1200x0_80_0_0_52d38e3689c3629ef080a4e2efdd79f3.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одесса, украина, в мире

В Одессе после обрушения дома госпитализировали мужчину

20:59 10.06.2020
216
CC BY 4.0 / ДСНС Украины / Частичное обрушение четырехэтажного дома в Одессе
Частичное обрушение четырехэтажного дома в Одессе
CC BY 4.0 / ДСНС Украины /
КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Пятидесятивосьмилетний мужчина госпитализирован после того, как пострадал при обрушении четырехэтажного жилого дома в Одессе на Украине, сообщили в мэрии города.
Ранее пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на Украине сообщила, что четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей. В разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживали 10 человек. В МВД уточнили, что в результате обрушения была повреждена газовая труба.
"Его состояние ухудшилось, и примерно в 15.00 (время совпадает с мск) он вернулся в больницу. Сейчас пострадавший госпитализирован в Одесскую городскую клиническую больницу №1", - сообщили в мэрии в комментарии агентству УНИАН.
Отмечается, что изначально пострадавший отказался от госпитализации. Во время происшествия он получил рваную рану бедра и множественные ссадины. Сейчас медики оценивают состояние мужчины как стабильное.
Каски рабочих
7 июня, 18:26
В Узбекистане трое рабочих погибли при обрушении стены на заводе
101000
Обсудить 0
ОдессаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Главный раввин России Берл Лазар
В ФЕОР рассказали о состоянии главного раввина, заболевшего COVID-19
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Пакистане превысило 110 тысяч
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле за сутки выявили более 170 случаев заражения коронавирусом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
У участников парада Победы не нашли COVID-19
Засуха в Волгоградской области
Ученые предсказали летнюю засуху по весенней погоде
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
В трех городах ЛНР продлили режим строгой самоизоляции
Главный храм Вооруженных сил РФ
Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России 14 июня
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В России еще 98 военных вылечились от коронавируса
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции еще одиннадцать человек заболели COVID-19
Бабочка на цветке
Ученые выяснили, почему дождь не убивает бабочек
Логотип TELE2
В Tele2 ответили на претензии ФАС из-за повышения тарифов
Мужчина расписывается на свадьбе
В ЛНР возобновили работу рестораны и ЗАГСы
Индонезийская ящерица
Обнаружены носорогие драконы, которых не видели больше ста лет
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области превысило 2,7 тысячи
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
Путин "придумал" новое министерство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
Лента новостейМолния