В ФЕОР рассказали о состоянии главного раввина, заболевшего COVID-19

"Раввин Лазар постепенно идет на поправку, его состояние улучшается, также диагностика говорит о положительной динамике. Он получает необходимое лечение, можно сказать, что все движется в позитивном направлении. На данный момент не хочется делать точных прогнозов и забегать вперед, это вне нашей компетенции, но мы полны надежд на скорое выздоровление раввина", - сказал Борода журналистам.