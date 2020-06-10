https://ria.ru/20200610/1572775642.html
В ФЕОР рассказали о состоянии главного раввина, заболевшего COVID-19
2020-06-10T20:57
2020-06-10T20:57
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
берл лазар
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, берл лазар, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Состояние главного раввина России Берла Лазара
, который заболел коронавирусом, постепенно улучшается, в еврейской общине надеются на его скорое выздоровление, сообщил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР
) раввин Александр Борода
.
"Раввин Лазар постепенно идет на поправку, его состояние улучшается, также диагностика говорит о положительной динамике. Он получает необходимое лечение, можно сказать, что все движется в позитивном направлении. На данный момент не хочется делать точных прогнозов и забегать вперед, это вне нашей компетенции, но мы полны надежд на скорое выздоровление раввина", - сказал Борода журналистам.
В ФЕОР отмечают, что Берл Лазар соблюдал режим самоизоляции и все меры предосторожности, и сложно сказать, где и как он заразился COVID-19.