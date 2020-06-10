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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200610/1572775642.html
В ФЕОР рассказали о состоянии главного раввина, заболевшего COVID-19
2020-06-10T20:57
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
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В ФЕОР рассказали о состоянии главного раввина, заболевшего COVID-19

20:57 10.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Состояние главного раввина России Берла Лазара, который заболел коронавирусом, постепенно улучшается, в еврейской общине надеются на его скорое выздоровление, сообщил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Раввин Лазар постепенно идет на поправку, его состояние улучшается, также диагностика говорит о положительной динамике. Он получает необходимое лечение, можно сказать, что все движется в позитивном направлении. На данный момент не хочется делать точных прогнозов и забегать вперед, это вне нашей компетенции, но мы полны надежд на скорое выздоровление раввина", - сказал Борода журналистам.
В ФЕОР отмечают, что Берл Лазар соблюдал режим самоизоляции и все меры предосторожности, и сложно сказать, где и как он заразился COVID-19.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаБерл ЛазарОбщество
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