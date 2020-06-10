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В Израиле за сутки выявили более 170 случаев заражения коронавирусом
2020-06-10T20:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
израиль
в мире
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире

В Израиле за сутки выявили более 170 случаев заражения коронавирусом

20:53 10.06.2020
635
© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 175 с вечера вторника, общее число инфицированных достигло в среду вечером 18 355, ни один пациент с таким диагнозом не скончался, общее число жертв по-прежнему 299, сообщило министерство здравоохранения страны.
Как сообщает минздрав, на данный момент в стране коронавирусом больны 2 869 человек, 31 человек в тяжелом состоянии, 22 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
При этом 15 187 пациентов выздоровели, сообщает ведомство.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. Более 13,7 тысячи школьников и учителей находятся в изоляции. Перед этим в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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