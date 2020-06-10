У участников парада Победы не нашли COVID-19

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Среди участников парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня, заболевших коронавирусом нет, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"На текущие сутки в результате сплошного тестирования всего личного состава парадного расчета и механизированной колонны военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – инфицированных нет", - говорится в бюллетене.
Отмечается, что для проживания участников парада выделены отдельные изолированные помещения, чтобы исключить их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.
К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний, добавляется в сообщении.
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