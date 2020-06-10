Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572775409.html
У участников парада Победы не нашли COVID-19
2020-06-10T20:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
парад победы
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572169340_0:181:2951:1841_1200x0_80_0_0_bc4330966e3b90a9f127e0ba8209fc67.jpg
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572775409.html?chat_room_id=1572775409
Новости
ru-RU
186
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572169340_0:181:2951:1841_1200x0_80_0_0_bc4330966e3b90a9f127e0ba8209fc67.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572169340_53:0:2782:2047_1200x0_80_0_0_2984373419b87f634d91686818e1ced0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572169340_394:0:2441:2047_1200x0_80_0_0_bdb88df1c577c5bef1b0d1e1ffd0e60d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, парад победы, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

У участников парада Победы не нашли COVID-19

20:52 10.06.2020
186
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Среди участников парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня, заболевших коронавирусом нет, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"На текущие сутки в результате сплошного тестирования всего личного состава парадного расчета и механизированной колонны военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – инфицированных нет", - говорится в бюллетене.
Отмечается, что для проживания участников парада выделены отдельные изолированные помещения, чтобы исключить их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.
К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний, добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
600020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыПарад ПобедыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Рекомендуем
Главный храм Вооруженных сил РФ
Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России 14 июня
Главный раввин России Берл Лазар
В ФЕОР рассказали о состоянии главного раввина, заболевшего COVID-19
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле за сутки выявили более 170 случаев заражения коронавирусом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В России еще 98 военных вылечились от коронавируса
Частичное обрушение четырехэтажного дома в Одессе
В Одессе после обрушения дома госпитализировали мужчину
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Пакистане превысило 110 тысяч
Засуха в Волгоградской области
Ученые предсказали летнюю засуху по весенней погоде
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
В трех городах ЛНР продлили режим строгой самоизоляции
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции еще одиннадцать человек заболели COVID-19
Машина службы каршеринга Belka Car едет по Моховой улице в Москве
Московские каршеринговые сервисы рассказали о работе после ограничений
Логотип TELE2
В Tele2 ответили на претензии ФАС из-за повышения тарифов
Полицейский в Рио-де-Жанейро
Мужчина напал на офис крупнейшего бразильского телеканала
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области превысило 2,7 тысячи
Бабочка на цветке
Ученые выяснили, почему дождь не убивает бабочек
Пассажирский самолет Boeing 777
Рейс со 132 россиянами вылетел из Ташкента в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
Лента новостейМолния