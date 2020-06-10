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Обнаружены носорогие драконы, которых не видели больше ста лет
2020-06-10T21:22
риа наука
суматра
генуя
индонезия
в мире
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суматра, генуя, индонезия, в мире

Обнаружены носорогие драконы, которых не видели больше ста лет

20:47 10.06.2020 (обновлено: 21:22 10.06.2020)
6056
© Фото : C.A. PUTRA ET AL/TAPROBANICA: THE JOURNAL OF ASIAN BIODIVERSITY, 2020Индонезийская ящерица
Индонезийская ящерица
© Фото : C.A. PUTRA ET AL/TAPROBANICA: THE JOURNAL OF ASIAN BIODIVERSITY, 2020
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученые обнаружили на острове Суматра носорогую ящерицу, представителей вида которой биологи не встречали почти 130 лет. Об этом сообщает ScienceNews.
В конце XVIII века итальянский исследователь Элио Модильяни привез в Музей естественной истории Генуи необычное пресмыкающееся с рогом на кончике носа. Впоследствии рептилию назвали в честь ученого ящерицей Модильяни (Harpesaurus modiglianii), или носорогим драконом.
© Museo Civico di Storia Naturale di Genova, Putra et al., 2020Иллюстрация из описания носорогих драконов 1933 года
Иллюстрация из описания носорогих драконов 1933 года
© Museo Civico di Storia Naturale di Genova, Putra et al., 2020
В 2018 году биолог Чайрунас Адха Путра нашел в горном районе Суматры мертвое пресмыкающееся с характерным отростком на мордочке. До этого некоторые ученые предполагали, что вид уже вымер.
После этого Путра вновь отправился на остров, чтобы найти живых представителей Harpesaurus modiglianii. Биологу повезло, и на одном из деревьев он обнаружил ярко-зеленую рептилию. Ученый измерил животное, сфотографировал и понаблюдал за его поведением, прежде чем отпустить на волю.
По сравнению с представленным в музее Генуи чучелом живой носорогий дракон имел яркую окраску, которая меняется в зависимости от окружающей растительности.
© Фото : C.A. PUTRA ET AL/TAPROBANICA: THE JOURNAL OF ASIAN BIODIVERSITY, 2020Напуганный и стрессированный носорогий дракон меняет окраску с желто-зеленой на бурую
Напуганный и стрессированный носорогий дракон меняет окраску с желто-зеленой на бурую
© Фото : C.A. PUTRA ET AL/TAPROBANICA: THE JOURNAL OF ASIAN BIODIVERSITY, 2020
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РИА НаукаСуматраГенуяИндонезияВ мире
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