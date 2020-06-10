Обнаружены носорогие драконы, которых не видели больше ста лет

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученые обнаружили на острове Ученые обнаружили на острове Суматра носорогую ящерицу, представителей вида которой биологи не встречали почти 130 лет. Об этом сообщает ScienceNews

В конце XVIII века итальянский исследователь Элио Модильяни привез в Музей естественной истории Генуи необычное пресмыкающееся с рогом на кончике носа. Впоследствии рептилию назвали в честь ученого ящерицей Модильяни (Harpesaurus modiglianii), или носорогим драконом.

© Museo Civico di Storia Naturale di Genova, Putra et al., 2020 Иллюстрация из описания носорогих драконов 1933 года © Museo Civico di Storia Naturale di Genova, Putra et al., 2020

В 2018 году биолог Чайрунас Адха Путра нашел в горном районе Суматры мертвое пресмыкающееся с характерным отростком на мордочке. До этого некоторые ученые предполагали, что вид уже вымер.

После этого Путра вновь отправился на остров, чтобы найти живых представителей Harpesaurus modiglianii. Биологу повезло, и на одном из деревьев он обнаружил ярко-зеленую рептилию. Ученый измерил животное, сфотографировал и понаблюдал за его поведением, прежде чем отпустить на волю.

По сравнению с представленным в музее Генуи чучелом живой носорогий дракон имел яркую окраску, которая меняется в зависимости от окружающей растительности.