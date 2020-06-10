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Рейс со 132 россиянами вылетел из Ташкента в Москву
2020-06-10T21:03
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Рейс со 132 россиянами вылетел из Ташкента в Москву

20:34 10.06.2020 (обновлено: 21:03 10.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ТАШКЕНТ, 10 июн - РИА Новости. Рейс авиакомпании Ютэйр с 132 гражданами России на борту вылетел из Ташкента в Москву в условиях закрытия авиасообщения в Узбекистане из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.
"Спецрейс Ютэйр вылетел 10 июня из Ташкента в Москву в 20.45 (18.45 мск). На борту –132 гражданина России и 49 граждан других стран", - сказал представитель посольства. Указанный рейс должен был вылететь еще в понедельник, но дважды переносился.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены почти 3 тысячи россиян. C марта чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
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Министерство транспорта Узбекистана во второй декаде июня организует еще 11 чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из России. Также планируется, что на этих рейсах домой смогут вернуться и граждане РФ, остающиеся в Узбекистане.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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