Оператор поездов в Крым начинает продавать билеты по новым направлениям

"С учетом этих обстоятельств принято решение начать движение поездов "Таврия" по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам. Летом текущего года составы "Таврия" свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня", — сообщили в Минтрансе.