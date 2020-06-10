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Оператор поездов в Крым начинает продавать билеты по новым направлениям
2020-06-10T21:17
республика крым
екатеринбург
кисловодск
экономика
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республика крым, екатеринбург, кисловодск, экономика

Оператор поездов в Крым начинает продавать билеты по новым направлениям

20:38 10.06.2020 (обновлено: 21:17 10.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Компания — оператор поездов в Крым "Грандсервисэкспресс" 11 июня открывает продажи билетов по новым направлениям, сообщил Минтранс.
Руководитель ведомства Евгений Дитрих поручил Федеральному агентству железнодорожного транспорта направить дополнительные поезда на полуостров. Это произошло после того, как глава республики Сергей Аксенов объявил о начале туристического сезона с 1 июля, что вызвало рост продаж билетов.

"С учетом этих обстоятельств принято решение начать движение поездов "Таврия" по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам. Летом текущего года составы "Таврия" свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня", — сообщили в Минтрансе.

В Крыму с 15 июня откроются санатории и гостиницы, но только для жителей полуострова. В этот же день начнут работу спортклубы, легкоатлетические и футбольные стадионы.
Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт — с 18 мая.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

Здание железнодорожного вокзала Феодосии
20 апреля, 15:39Распространение нового коронавируса
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Республика КрымЕкатеринбургКисловодскЭкономика
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