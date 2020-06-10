Ученые предсказали летнюю засуху по весенней погоде

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Используя климатические модели, ученые выяснили, почему после умеренной влажной зимы и теплой весны обычно наступает засушливое лето. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Летом 2018 страны Центральной и Северной Европы поразила засуха, вызванная экстремально жарким летом, которому предшествовала ранняя весна с большим количеством теплых и солнечных дней. Перед этим аналогичная картина наблюдалась в 2003 и 2010 годах. В последнем случае засуха затронула не только страны Европы, но и западные районы России, а средняя летняя температура побила 500-летний рекорд наблюдений.
Интересно, что засуха не всегда напрямую связана только с высокими летними температурами и дефицитом осадков. Проанализировав климатические данные за период с 1979 по 2018 годы, авторы исследования установили закономерность — летняя засуха связана с повышенной солнечной радиацией в весенне-летний период, а также резким переходом от влажной зимы к сухому лету через короткую и теплую весну.
Ученые также обобщили результаты по 11 глобальным компьютерным моделям растительности, построенным европейскими и американскими учеными, и определили ряд биологических признаков, по которым можно еще весной предсказать, что лето будет жарким и засушливым.
Прежде всего это — быстрый рост растений, который наблюдается, когда умеренная влажная зима резко сменяется очень теплой весной. Вода из почвы при этом быстро испаряется, а также поглощается корнями растений, что приводит к иссушению почвенного слоя. Особенно ярко это проявляется, если зимой не накопилось достаточно снега.
Еще один важный фактор — активное поглощение углекислого газа растениями. При ускоренном росте листьев лесные районы весной накапливают большой объем углерода, а пахотные земли и посевы при этом испытывают его дефицит. Деревья лучше приспособлены, чтобы противостоять засухе, поскольку корни позволяют им получить доступ к более глубоким источникам влаги, которых не могут достичь культурные растения и травы.
Жара, недостаток влаги и нехватка необходимого для роста углерода — все это приводит к сильнейшему неурожаю. При возникновении пожаров, часто сопровождающих засуху, добавляется еще прямое термическое воздействие. В 2018 году некоторые европейские страны понесли из-за засухи серьезные экономические издержки. Компенсации фермерам со стороны государства составили в Швеции — 116, а в Германии 340 миллионов евро.
Используя компьютерное моделирование, ученые показали, как действуют оба фактора. Так, например, летом 2018 года жарко было по всей Европе, но в центральных и северных ее частях, где весной отмечалось повышенное поглощение углерода деревьями, засуха проявилась сильнее, а в Восточной Европе, где поглощение углерода было пониженным — слабее.
Совокупный эффект прогрессирующего высыхания почвы и усиленного поглощения углерода хорошо виден по растениям. Наблюдая за скоростью их весеннего роста, по мнению ученых, можно достаточно точно прогнозировать риск засухи летом.
Авторы считают, что лучшее понимание механизмов возникновения экстремальных климатических явлений поможет предотвратить их катастрофические последствия, особенно в условиях глобального потепления, когда такие ситуации будут, по мнению ученых, возникать все чаще.