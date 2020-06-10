Ученые предсказали летнюю засуху по весенней погоде

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Используя климатические модели, ученые выяснили, почему после умеренной влажной зимы и теплой весны обычно наступает засушливое лето. Результаты исследования Используя климатические модели, ученые выяснили, почему после умеренной влажной зимы и теплой весны обычно наступает засушливое лето. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Летом 2018 страны Центральной и Северной Европы поразила засуха, вызванная экстремально жарким летом, которому предшествовала ранняя весна с большим количеством теплых и солнечных дней. Перед этим аналогичная картина наблюдалась в 2003 и 2010 годах. В последнем случае засуха затронула не только страны Европы, но и западные районы России, а средняя летняя температура побила 500-летний рекорд наблюдений.

Интересно, что засуха не всегда напрямую связана только с высокими летними температурами и дефицитом осадков. Проанализировав климатические данные за период с 1979 по 2018 годы, авторы исследования установили закономерность — летняя засуха связана с повышенной солнечной радиацией в весенне-летний период, а также резким переходом от влажной зимы к сухому лету через короткую и теплую весну.

Ученые также обобщили результаты по 11 глобальным компьютерным моделям растительности, построенным европейскими и американскими учеными, и определили ряд биологических признаков, по которым можно еще весной предсказать, что лето будет жарким и засушливым.

Прежде всего это — быстрый рост растений, который наблюдается, когда умеренная влажная зима резко сменяется очень теплой весной. Вода из почвы при этом быстро испаряется, а также поглощается корнями растений, что приводит к иссушению почвенного слоя. Особенно ярко это проявляется, если зимой не накопилось достаточно снега.

Еще один важный фактор — активное поглощение углекислого газа растениями. При ускоренном росте листьев лесные районы весной накапливают большой объем углерода, а пахотные земли и посевы при этом испытывают его дефицит. Деревья лучше приспособлены, чтобы противостоять засухе, поскольку корни позволяют им получить доступ к более глубоким источникам влаги, которых не могут достичь культурные растения и травы.

Жара, недостаток влаги и нехватка необходимого для роста углерода — все это приводит к сильнейшему неурожаю. При возникновении пожаров, часто сопровождающих засуху, добавляется еще прямое термическое воздействие. В 2018 году некоторые европейские страны понесли из-за засухи серьезные экономические издержки. Компенсации фермерам со стороны государства составили в Швеции — 116, а в Германии 340 миллионов евро.

Используя компьютерное моделирование, ученые показали, как действуют оба фактора. Так, например, летом 2018 года жарко было по всей Европе, но в центральных и северных ее частях, где весной отмечалось повышенное поглощение углерода деревьями, засуха проявилась сильнее, а в Восточной Европе , где поглощение углерода было пониженным — слабее.

Совокупный эффект прогрессирующего высыхания почвы и усиленного поглощения углерода хорошо виден по растениям. Наблюдая за скоростью их весеннего роста, по мнению ученых, можно достаточно точно прогнозировать риск засухи летом.