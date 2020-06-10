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Движение по мосту через реку Незнайка восстановят в ближайшие часы
2020-06-10T20:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
новая москва
общество
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новая москва, общество

Движение по мосту через реку Незнайка восстановят в ближайшие часы

20:07 10.06.2020
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© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыМост в Новой Москве, размытый паводком
Мост в Новой Москве, размытый паводком
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Движение по мосту через реку Незнайка вблизи деревни Большое Покровское в Новой Москве, который пострадал от паводка, восстановят в ближайшие часы, сообщил РИА Новости префект ТиНАО Дмитрий Набокин.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что автомобильный мост через реку Незнайка в Новой Москве в среду днем размыло паводком, движение по мосту закрыто, но есть пути объезда. Длина пострадавшего от стихии моста - 5 метров, ширина - 8 метров.
"Один пролет, выполненный из дорожного перекрытия, сложился. Никто не пострадал. Есть альтернативные пути подъезда ко всем населенным пунктам. Мы оградили место происшествия и выполняем работы по демонтажу этого пролета, он небольшой, даже мостом назвать с большой натяжкой. И, я думаю, что в течение короткого времени - несколько часов - мы восстановим там движение, наведем новое перекрытие на этом мостовом переходе, все смогут пользоваться привычным маршрутом движения. Сейчас организованы объездные маршруты", - отметил Набокин.
По его словам, мост предназначен для подъезда к дачным участкам, поэтому из-за невысокой численности населения особого социального напряжения нет.
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