Движение по мосту через реку Незнайка восстановят в ближайшие часы

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Движение по мосту через реку Незнайка вблизи деревни Большое Покровское в Новой Москве, который пострадал от паводка, восстановят в ближайшие часы, сообщил РИА Новости префект ТиНАО Дмитрий Набокин.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что автомобильный мост через реку Незнайка в Новой Москве в среду днем размыло паводком, движение по мосту закрыто, но есть пути объезда. Длина пострадавшего от стихии моста - 5 метров, ширина - 8 метров.
"Один пролет, выполненный из дорожного перекрытия, сложился. Никто не пострадал. Есть альтернативные пути подъезда ко всем населенным пунктам. Мы оградили место происшествия и выполняем работы по демонтажу этого пролета, он небольшой, даже мостом назвать с большой натяжкой. И, я думаю, что в течение короткого времени - несколько часов - мы восстановим там движение, наведем новое перекрытие на этом мостовом переходе, все смогут пользоваться привычным маршрутом движения. Сейчас организованы объездные маршруты", - отметил Набокин.
По его словам, мост предназначен для подъезда к дачным участкам, поэтому из-за невысокой численности населения особого социального напряжения нет.