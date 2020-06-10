Движение по мосту через реку Незнайка восстановят в ближайшие часы

"Один пролет, выполненный из дорожного перекрытия, сложился. Никто не пострадал. Есть альтернативные пути подъезда ко всем населенным пунктам. Мы оградили место происшествия и выполняем работы по демонтажу этого пролета, он небольшой, даже мостом назвать с большой натяжкой. И, я думаю, что в течение короткого времени - несколько часов - мы восстановим там движение, наведем новое перекрытие на этом мостовом переходе, все смогут пользоваться привычным маршрутом движения. Сейчас организованы объездные маршруты", - отметил Набокин.