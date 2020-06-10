Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572773916.html
Жертв COVID-19 в Британии могло быть вдвое меньше, считает эпидемиолог
2020-06-10T19:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1200x0_80_0_0_8550170159d0eb9f0ed9e2cbf8cbd916.jpg
https://ria.ru/20200610/1572772353.html
https://ria.ru/20200610/1572773324.html
великобритания
лондон
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572773916.html?chat_room_id=1572773916
Новости
ru-RU
618
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1200x0_80_0_0_8550170159d0eb9f0ed9e2cbf8cbd916.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_150:0:2633:1862_1200x0_80_0_0_9e3d7c0aba29db0bdc2affc96026a858.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_461:0:2323:1862_1200x0_80_0_0_6a9b467febe49c9aa3b6295e483d524f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, лондон, в мире

Жертв COVID-19 в Британии могло быть вдвое меньше, считает эпидемиолог

19:59 10.06.2020
618
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество умерших от COVID-19 в Британии могло бы быть в два раза меньше, если бы власти ввели карантин на неделю раньше, заявил бывший член научно-консультативной группы при кабинете министров эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.
Карантин действует в Британии с 23 марта, с 1 июня он был частично ослаблен, однако людям запрещено встречаться компаниями более шести человек и нарушать нормы социального дистанцирования. Также жителям Британии рекомендовано отказаться от всех поездок, за исключением жизненно необходимых, и работать из дома. Количество жертв коронавируса в Британии превышает 40 тысяч.
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Вчера, 19:19Распространение нового коронавируса
Число заболевших COVID-19 в Британии превысило 290 тысяч
"До карантина масштаб эпидемии удваивался каждые три-четыре дня. Введи мы ограничительные меры неделей раньше, мы могли бы снизить общее количество смертей как минимум в два раза", - сказал Фергюсон, выступая в палате общин в среду.
Он подтвердил, что уверен в том, что кабинет министров принял верные решения по борьбе с распространением коронавируса, но сомневается в том, насколько верно было выбрано время.
"Те меры, которые мы приняли на основании имевшейся тогда информации о смертоносности вируса и способах его передачи, были верными. Но, если бы мы ввели их раньше, то столкнулись бы с меньшим количеством смертей", - добавил профессор.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Вчера, 19:45Распространение нового коронавируса
Джонсон ослабил карантин для одиноких людей и родителей-одиночек
В марте Фергюсон предсказывал, что от коронавируса умрут 20 тысяч жителей Британии. В конце апреля он предупреждал, что преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года. Тогда эксперт отметил, что режим самоизоляции должен сохраняться до тех пор, пока не будет найдено фармацевтическое решение проблемы коронавируса – будь то вакцина или лекарство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
050301
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияЛондонВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Джонсон ослабил карантин для одиноких людей и родителей-одиночек
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число заболевших COVID-19 в Британии превысило 290 тысяч
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Вторая волна COVID-19 в Британии будет намного сильнее, заявили ученые
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 922
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Обвиняемый по делу MH17 ознакомился с переведенными частями досье
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев в страну
Американские военные на юго-востоке Афганистана
В Пентагоне заявили, что талибы никогда не угрожали США
Машина службы каршеринга Belka Car едет по Моховой улице в Москве
Московские каршеринговые сервисы рассказали о работе после ограничений
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области превысило 2,7 тысячи
Главный раввин России Берл Лазар
В ФЕОР рассказали о состоянии главного раввина, заболевшего COVID-19
Города мира. Женева
ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич оценил стратегические отношения Сербии и России
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении у второго ребенка с COVID-19 выявили синдром Кавасаки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Лента новостейМолния