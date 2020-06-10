Жертв COVID-19 в Британии могло быть вдвое меньше, считает эпидемиолог

ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество умерших от COVID-19 в Британии могло бы быть в два раза меньше, если бы власти ввели карантин на неделю раньше, заявил бывший член научно-консультативной группы при кабинете министров эпидемиолог Имперского колледжа в Количество умерших от COVID-19 в Британии могло бы быть в два раза меньше, если бы власти ввели карантин на неделю раньше, заявил бывший член научно-консультативной группы при кабинете министров эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.

Карантин действует в Британии с 23 марта, с 1 июня он был частично ослаблен, однако людям запрещено встречаться компаниями более шести человек и нарушать нормы социального дистанцирования. Также жителям Британии рекомендовано отказаться от всех поездок, за исключением жизненно необходимых, и работать из дома. Количество жертв коронавируса в Британии превышает 40 тысяч.

"До карантина масштаб эпидемии удваивался каждые три-четыре дня. Введи мы ограничительные меры неделей раньше, мы могли бы снизить общее количество смертей как минимум в два раза", - сказал Фергюсон, выступая в палате общин в среду.

Он подтвердил, что уверен в том, что кабинет министров принял верные решения по борьбе с распространением коронавируса, но сомневается в том, насколько верно было выбрано время.

"Те меры, которые мы приняли на основании имевшейся тогда информации о смертоносности вируса и способах его передачи, были верными. Но, если бы мы ввели их раньше, то столкнулись бы с меньшим количеством смертей", - добавил профессор.

В марте Фергюсон предсказывал, что от коронавируса умрут 20 тысяч жителей Британии. В конце апреля он предупреждал, что преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года. Тогда эксперт отметил, что режим самоизоляции должен сохраняться до тех пор, пока не будет найдено фармацевтическое решение проблемы коронавируса – будь то вакцина или лекарство.