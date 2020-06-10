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Вучич оценил стратегические отношения Сербии и России
2020-06-10T19:49
александр боцан-харченко
александр вучич
владимир путин
москва
сербия
в мире
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Вучич оценил стратегические отношения Сербии и России

19:49 10.06.2020
313
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России и указал, что стратегические отношения двух стран основаны на дружбе их народов.
Поздравление для российского лидера сербский президент вручил послу Александру Боцан-Харченко на приеме в честь Дня России в среду.
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"Стратегическое партнерство Сербии и России и крепкая дружба двух наших народов основаны на междоусобном уважении и доверии, на отношении, которое и на сербском и на русском языках называется похоже – честная дружба. Сербия продолжит развивать разностороннее сотрудничество с РФ на благо наших граждан", - говорится в поздравлении.
Вучич поблагодарил руководство России за поддержку сербских интересов на международной арене, а также за приглашение на юбилейный парад Победы 24 июня в Москве.
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"Большая честь участвовать в праздновании 75-летия победы над фашизмом. Мы гордимся тем фактом, что сербский и российский народы, следуя традиции свободолюбия, во Второй мировой войне были на стороне права и истины, наша задача – бороться с попытками искажения истории", - подчеркнул глава сербского государства.
Вучич добавил, что "вскоре увидится" с Путиным в Москве.
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Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичВладимир ПутинМоскваСербияВ мире
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