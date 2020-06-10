https://ria.ru/20200610/1572773484.html
Вучич оценил стратегические отношения Сербии и России
2020-06-10T19:49
2020-06-10T19:49
александр боцан-харченко
александр вучич
владимир путин
москва
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:207:2048:1359_1200x0_80_0_0_ed3cd21af9af47bc2503bee514c79096.jpg
https://ria.ru/20200427/1570633715.html
https://ria.ru/20200414/1570043990.html
москва
сербия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572773484.html?chat_room_id=1572773484
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:207:2048:1359_1200x0_80_0_0_ed3cd21af9af47bc2503bee514c79096.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:91:2048:1627_1200x0_80_0_0_36c29cd5dd3d8ed3d67fce3255743b5f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:0:2048:2048_1200x0_80_0_0_006d74297910b44e2554cc0db25fe296.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
александр боцан-харченко, александр вучич, владимир путин, москва, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич
поздравил президента РФ Владимира Путина
с Днем России и указал, что стратегические отношения двух стран основаны на дружбе их народов.
Поздравление для российского лидера сербский президент вручил послу Александру Боцан-Харченко
на приеме в честь Дня России в среду.
"Стратегическое партнерство Сербии и России и крепкая дружба двух наших народов основаны на междоусобном уважении и доверии, на отношении, которое и на сербском и на русском языках называется похоже – честная дружба. Сербия продолжит развивать разностороннее сотрудничество с РФ на благо наших граждан", - говорится в поздравлении.
Вучич поблагодарил руководство России за поддержку сербских интересов на международной арене, а также за приглашение на юбилейный парад Победы 24 июня в Москве
.
"Большая честь участвовать в праздновании 75-летия победы над фашизмом. Мы гордимся тем фактом, что сербский и российский народы, следуя традиции свободолюбия, во Второй мировой войне были на стороне права и истины, наша задача – бороться с попытками искажения истории", - подчеркнул глава сербского государства.
Вучич добавил, что "вскоре увидится" с Путиным в Москве.