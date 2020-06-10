Вучич оценил стратегические отношения Сербии и России

БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Президент Сербии Президент Сербии Александр Вучич поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России и указал, что стратегические отношения двух стран основаны на дружбе их народов.

Поздравление для российского лидера сербский президент вручил послу Александру Боцан-Харченко на приеме в честь Дня России в среду.

"Стратегическое партнерство Сербии и России и крепкая дружба двух наших народов основаны на междоусобном уважении и доверии, на отношении, которое и на сербском и на русском языках называется похоже – честная дружба. Сербия продолжит развивать разностороннее сотрудничество с РФ на благо наших граждан", - говорится в поздравлении.

Вучич поблагодарил руководство России за поддержку сербских интересов на международной арене, а также за приглашение на юбилейный парад Победы 24 июня в Москве

"Большая честь участвовать в праздновании 75-летия победы над фашизмом. Мы гордимся тем фактом, что сербский и российский народы, следуя традиции свободолюбия, во Второй мировой войне были на стороне права и истины, наша задача – бороться с попытками искажения истории", - подчеркнул глава сербского государства.