Погибшего в ДТП с Ефремовым мужчину похоронят в четверг в родном селе

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Похороны погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова жителя Рязанской области Сергея Захарова пройдут в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, сообщил РИА Новости благочинный - протоиерей Геннадий Черкасов.
"Завтра в семь утра родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией матери в селе Константиново. Это произойдет примерно в 9-10 утра", - сказал Черкасов.
Он отметил, что Константиново находится по соседству с Кузьминским, где жил Захаров. Отпевать погибшего будет лично отец Геннадий.
Глава Кузьминского сельского поселения Александр Гудков подтвердил РИА Новости, что похоронят Захарова в четверг на местном кладбище.
"В связи с эпидемиологической ситуацией все участники церемонии, в том числе и представители СМИ, должны быть в масках или респираторах и перчатках", - сообщил он.