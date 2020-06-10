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Погибшего в ДТП с Ефремовым мужчину похоронят в четверг в родном селе
2020-06-10T19:49
дтп с участием михаила ефремова
москва
рязанская область
общество
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, москва, рязанская область, общество, происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым мужчину похоронят в четверг в родном селе

19:48 10.06.2020 (обновлено: 19:49 10.06.2020)
2834
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Похороны погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова жителя Рязанской области Сергея Захарова пройдут в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, сообщил РИА Новости благочинный - протоиерей Геннадий Черкасов.
"Завтра в семь утра родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией матери в селе Константиново. Это произойдет примерно в 9-10 утра", - сказал Черкасов.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
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Он отметил, что Константиново находится по соседству с Кузьминским, где жил Захаров. Отпевать погибшего будет лично отец Геннадий.
Глава Кузьминского сельского поселения Александр Гудков подтвердил РИА Новости, что похоронят Захарова в четверг на местном кладбище.
"В связи с эпидемиологической ситуацией все участники церемонии, в том числе и представители СМИ, должны быть в масках или респираторах и перчатках", - сообщил он.
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