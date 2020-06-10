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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200610/1572773392.html
В Пентагоне заявили, что США не планируют вечно оставаться в Сирии
2020-06-10T19:46
война в сирии
война в сирии
ближний восток
министерство обороны сша
сирия
сша
в мире
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война в сирии, ближний восток, министерство обороны сша, сирия, сша, в мире

В Пентагоне заявили, что США не планируют вечно оставаться в Сирии

19:46 10.06.2020
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© Фото : SANAВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© Фото : SANA
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США не планируют оставаться навечно в Сирии, но сроки вывода войск из этой страны не определены, заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.
"Я не знаю, сколько мы будем в Сирии, но очевидно, что мы не будем там вечно. В какой-то момент нам нужно будет уйти. Это будет политическое решение, и мы готовы выполнить этот приказ, когда он поступит", - заявил Маккензи на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), причем в Сирии действуют без разрешения официальных властей страны. Власти в Дамаске называют эти действия оккупацией и считают истинной причиной пребывания американских войск в стране контроль над нефтяными месторождениями. Это косвенно признают США, которые объясняют свое присутствие, в том числе, необходимостью контроля над месторождениями, доходы от которых идут американским союзникам в регионе - сирийским курдам. Их США рассматривают как главную силу в борьбе с ИГ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
9 июня, 21:07
В МИД оценили работу военных каналов диалога с США по Сирии
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Война в СирииВойна в СирииБлижний ВостокМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
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