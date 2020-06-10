Премьер Ливана оценил ситуацию в стране

БЕЙРУТ, 10 июн - РИА Новости. Ливан пресек попытку разжигания конфликта на конфессиональной почве, планы погрузить страну в междоусобицу еще актуальны, заявил премьер Хассан Дияб.
В центре Бейрута 6 июня прошла многотысячная демонстрация против экономической политики государства и ухудшения условий жизни населения на фоне резкого роста цен и финансового кризиса. Протест перерос в погромы и столкновения с полицией. Позже появились видео, где группы людей скандируют оскорбления в адрес шиитской и христианской конфессий, что повлекло столкновения с применением оружия в разных частях ливанской столицы. Ситуацию удалось стабилизировать после вмешательства армии.
"Ливан пережил опасный момент в конце прошлой недели и преодолел попытки разжигания межконфессионального конфликта. Я предупреждал о планах кровопролития и использовании положения в политике", - сказал Дияб после заседания правительства в среду.
Премьер подчеркнул, что идеи погрузить в Ливан в междоусобицу по-прежнему актуальны. "Я уверяю, что Израиль хочет разжечь конфликт в Ливане для прикрытия своих амбиций по аннексии Восточного берега. Поэтому призываю к высшей степени осторожности и сознательности для предотвращения израильских планов", - сказал он.
По словам Дияба, противники действующего ливанского правительства продолжают попытки его дискредитировать и призвать к ответу за все ошибки и преступления властей за последние десятилетия, которые привели страну к экономическому и финансовому кризису.
Демонстрации в ливанской столице возобновились после призыва нескольких партий и народных движений продолжить "Восстание 17 октября". Часть митингующих выступила с лозунгами о разоружении движения "Хезболла", что в свою очередь вызвало негодование шиитского населения, представители которого также прибыли в центр Бейрута, выступив против политически настроенных демонстрантов.
Волнения начались в Ливане с 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились. Улицы ливанских городов утихли лишь с появлением угрозы распространения коронавируса и введением в стране режима "гражданской мобилизации". Однако уже в апреле в Триполи, Бейруте и Сайде люди вновь вышли на демонстрации, которые переросли в массовые погромы с поджогами банков и столкновениям с армией и полицией. Население частично успокоилось после объявления правительством Дияба о принятом антикризисном плане по стабилизации экономики в стране.