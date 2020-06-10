Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572773361.html
Премьер Ливана оценил ситуацию в стране
2020-06-10T19:46
саад харири
триполи
хезболла
бейрут
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/09/1549210941_0:257:2730:1793_1200x0_80_0_0_8d780275be375bf93e2231cffabe7051.jpg
https://ria.ru/20200603/1572404927.html
https://ria.ru/20200502/1570885511.html
триполи
бейрут
израиль
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572773361.html?chat_room_id=1572773361
Новости
ru-RU
95
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/09/1549210941_0:257:2730:1793_1200x0_80_0_0_8d780275be375bf93e2231cffabe7051.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154921/09/1549210941_0:0:2730:2048_1200x0_80_0_0_b1282e761b1d769bc9f3cf388d08dcbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154921/09/1549210941_341:0:2389:2048_1200x0_80_0_0_d47e8ebe80c060955bd8397ef099ff69.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саад харири, триполи, хезболла, бейрут, израиль, в мире

Премьер Ливана оценил ситуацию в стране

19:46 10.06.2020
95
© РИА Новости / Михаил АлаеддинБейрут
Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Бейрут. Архивное фото
БЕЙРУТ, 10 июн - РИА Новости. Ливан пресек попытку разжигания конфликта на конфессиональной почве, планы погрузить страну в междоусобицу еще актуальны, заявил премьер Хассан Дияб.
В центре Бейрута 6 июня прошла многотысячная демонстрация против экономической политики государства и ухудшения условий жизни населения на фоне резкого роста цен и финансового кризиса. Протест перерос в погромы и столкновения с полицией. Позже появились видео, где группы людей скандируют оскорбления в адрес шиитской и христианской конфессий, что повлекло столкновения с применением оружия в разных частях ливанской столицы. Ситуацию удалось стабилизировать после вмешательства армии.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
3 июня, 14:04
Ливан направит запрос в СБ ООН о продлении миротворческой миссии
"Ливан пережил опасный момент в конце прошлой недели и преодолел попытки разжигания межконфессионального конфликта. Я предупреждал о планах кровопролития и использовании положения в политике", - сказал Дияб после заседания правительства в среду.
Премьер подчеркнул, что идеи погрузить в Ливан в междоусобицу по-прежнему актуальны. "Я уверяю, что Израиль хочет разжечь конфликт в Ливане для прикрытия своих амбиций по аннексии Восточного берега. Поэтому призываю к высшей степени осторожности и сознательности для предотвращения израильских планов", - сказал он.
По словам Дияба, противники действующего ливанского правительства продолжают попытки его дискредитировать и призвать к ответу за все ошибки и преступления властей за последние десятилетия, которые привели страну к экономическому и финансовому кризису.
Президент Ливана Мишель Аун
2 мая, 10:21
Президент Ливана рассказал о выходе страны из экономического кризиса
Демонстрации в ливанской столице возобновились после призыва нескольких партий и народных движений продолжить "Восстание 17 октября". Часть митингующих выступила с лозунгами о разоружении движения "Хезболла", что в свою очередь вызвало негодование шиитского населения, представители которого также прибыли в центр Бейрута, выступив против политически настроенных демонстрантов.
Волнения начались в Ливане с 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились. Улицы ливанских городов утихли лишь с появлением угрозы распространения коронавируса и введением в стране режима "гражданской мобилизации". Однако уже в апреле в Триполи, Бейруте и Сайде люди вновь вышли на демонстрации, которые переросли в массовые погромы с поджогами банков и столкновениям с армией и полицией. Население частично успокоилось после объявления правительством Дияба о принятом антикризисном плане по стабилизации экономики в стране.
001200
Обсудить 0
Саад ХаририТриполиХезболлаБейрутИзраильВ мире
Рекомендуем
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
В Пентагоне заявили, что США не планируют вечно оставаться в Сирии
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле за сутки выявили более 170 случаев заражения коронавирусом
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев в страну
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич оценил стратегические отношения Сербии и России
Автомобиль скорой помощи в Триполи, Ливия. Архивное фото
В Триполи семь человек погибли в результате взрыва нескольких мин
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области превысило 2,7 тысячи
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Погибшего в ДТП с Ефремовым мужчину похоронят в четверг в родном селе
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Главы государств, становившиеся фигурантами уголовных дел
Эр-Рияд
Эр-Рияд потребовал единства исламского мира в отношении планов Израиля
Американские военные на юго-востоке Афганистана
В Пентагоне заявили, что талибы никогда не угрожали США
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Обвиняемый по делу MH17 ознакомился с переведенными частями досье
Вид на Ташкент
Число жертв коронавируса в Узбекистане увеличилось до 19
Майк Помпео
Помпео анонсировал начало стратегического диалога США с Ираком
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении у второго ребенка с COVID-19 выявили синдром Кавасаки
Пассажирский самолет Boeing 777
Рейс со 132 россиянами вылетел из Ташкента в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Лента новостейМолния