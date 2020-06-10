Премьер Ливана оценил ситуацию в стране

"Ливан пережил опасный момент в конце прошлой недели и преодолел попытки разжигания межконфессионального конфликта. Я предупреждал о планах кровопролития и использовании положения в политике", - сказал Дияб после заседания правительства в среду.

По словам Дияба, противники действующего ливанского правительства продолжают попытки его дискредитировать и призвать к ответу за все ошибки и преступления властей за последние десятилетия, которые привели страну к экономическому и финансовому кризису.