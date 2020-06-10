https://ria.ru/20200610/1572773149.html
Загруженность дорог Москвы достигла девяти баллов
2020-06-10T19:38
2020-06-10T19:38
москва
общество
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москва, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Загруженность дорог Москвы
в среду достигла 9 баллов впервые после снятия режима самоизоляции, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
В среду прошли ливни с грозами спустя несколько дней жары около 30 градусов.
По указу мэра столицы, с 9 июня прекратил действовать режимы самоизоляции и пропусков для всех категорий граждан. К работе вернулись многие столичные предприятия.
Как следует из данных сервиса, наибольшие затруднения наблюдаются в центре Москвы - на Садовом кольце в обоих направлениях и на набережных.
Также сложно проехать по внешней стороне северо-восточной и юго-западной части Третьего транспортного кольца.
Кроме того, затруднения наблюдаются на вылетных магистралях - шоссе Энтузиастов, Ленинградском проспекте и проспекте Мира.
На МКАД серьезный затор образовался в районе Котельников, здесь автомобилистам сложно проехать в обоих направлениях движения.