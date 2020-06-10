Загруженность дорог Москвы достигла девяти баллов

Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Загруженность дорог Загруженность дорог Москвы в среду достигла 9 баллов впервые после снятия режима самоизоляции, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

В среду прошли ливни с грозами спустя несколько дней жары около 30 градусов.

По указу мэра столицы, с 9 июня прекратил действовать режимы самоизоляции и пропусков для всех категорий граждан. К работе вернулись многие столичные предприятия.

Как следует из данных сервиса, наибольшие затруднения наблюдаются в центре Москвы - на Садовом кольце в обоих направлениях и на набережных.

Также сложно проехать по внешней стороне северо-восточной и юго-западной части Третьего транспортного кольца.

Кроме того, затруднения наблюдаются на вылетных магистралях - шоссе Энтузиастов, Ленинградском проспекте и проспекте Мира.