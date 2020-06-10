Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Представители актера Михаила Ефремова не выходили на связь и не предлагали компенсацию семье курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский.

"Никто не связывался с семьей", - ответил адвокат на вопрос, извинились ли представители актера перед семьей и предложили ли компенсацию.

По его словам, пока рано говорить о гражданском иске о возмещении вреда, но, вероятно, он будет подан. Добровинский добавил, что будет защищать потерпевших по этому делу бесплатно. "Это было мое условие", - заявил он.

Как отметил адвокат, похороны Захарова состоятся в Рязани 11 июня.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.