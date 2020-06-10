Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572773078.html
Путин оценил идею отнести ряд IT-компаний к пострадавшим от COVID-19
2020-06-10T19:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
наталья касперская
владимир путин
infowatch
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572750299_0:41:3128:1800_1200x0_80_0_0_5abcfc135b1c8f7e708696349f0cf1de.jpg
https://ria.ru/20200610/1572754988.html
https://ria.ru/20200610/1572751617.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572773078.html?chat_room_id=1572773078
Новости
ru-RU
405
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572750299_0:41:3128:1800_1200x0_80_0_0_5abcfc135b1c8f7e708696349f0cf1de.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572750299_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_8fba404bb07c607776efdfe025b5d8c1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572750299_0:0:2048:2048_1200x0_80_0_0_0f0410bf58d6718a0f62001e59fab2ad.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, наталья касперская, владимир путин, infowatch, экономика

Путин оценил идею отнести ряд IT-компаний к пострадавшим от COVID-19

19:36 10.06.2020
405
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает в целом справедливой инициативу президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской уточнить критерии отнесения компаний IT-отрасли к пострадавшим от пандемии.
Касперская в ходе совещания по связи и IT-индустрии предложила внести уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), так как по существующим стандартам очень много компаний можно отнести к разработчикам программного обеспечения, среди которых есть пострадавшие.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:42
Путин призвал включить поддержку IT-отрасли в национальный план
"Если бы вы дали такое разрешение - уточнить ОКВЭДы по отрасли разработки ПО и выделить те компании, которые можно было бы признать пострадавшими, то это было бы очень хорошей помощью", - сказала Касперская.
"В целом справедливо, конечно. Потому что надо смотреть не по формальным признакам, а по реальному состоянию предприятия. Надо подумать", - сказал Путин.
"Перед сегодняшним совещанием мы обсуждали с некоторыми коллегами этот вопрос. Мы к нему обязательно вернемся", - добавил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Вчера, 15:14
Путин призвал IT-специалистов рассказать о необходимых им мерах поддержки
По словам Касперской, в отрасли есть предприятия, которые совсем не пострадали от пандемии, часть - пострадала незначительно. Однако есть компании, чья выручка упала на 100% и которые оказались под угрозой банкротства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
5100012
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНаталья КасперскаяВладимир ПутинInfowatchЭкономика
Рекомендуем
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Зал судебных заседаний
Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
Путин "придумал" новое министерство
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения
Чай
Американский способ заваривания чая признали отвратительным
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Оператор поездов в Крым начинает продавать билеты по новым направлениям
Финансы
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Города мира. Женева
ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Банкоматы Сбербанка
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бабочка на цветке
Ученые выяснили, почему дождь не убивает бабочек
Индонезийская ящерица
Обнаружены носорогие драконы, которых не видели больше ста лет
Логотип TELE2
В Tele2 ответили на претензии ФАС из-за повышения тарифов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Лента новостейМолния