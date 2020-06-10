Путин оценил идею отнести ряд IT-компаний к пострадавшим от COVID-19

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин считает в целом справедливой инициативу президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской уточнить критерии отнесения компаний IT-отрасли к пострадавшим от пандемии.

Касперская в ходе совещания по связи и IT-индустрии предложила внести уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), так как по существующим стандартам очень много компаний можно отнести к разработчикам программного обеспечения, среди которых есть пострадавшие.

"Если бы вы дали такое разрешение - уточнить ОКВЭДы по отрасли разработки ПО и выделить те компании, которые можно было бы признать пострадавшими, то это было бы очень хорошей помощью", - сказала Касперская.

"В целом справедливо, конечно. Потому что надо смотреть не по формальным признакам, а по реальному состоянию предприятия. Надо подумать", - сказал Путин.

"Перед сегодняшним совещанием мы обсуждали с некоторыми коллегами этот вопрос. Мы к нему обязательно вернемся", - добавил президент РФ.

По словам Касперской, в отрасли есть предприятия, которые совсем не пострадали от пандемии, часть - пострадала незначительно. Однако есть компании, чья выручка упала на 100% и которые оказались под угрозой банкротства.