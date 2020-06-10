https://ria.ru/20200610/1572773078.html
Путин оценил идею отнести ряд IT-компаний к пострадавшим от COVID-19
2020-06-10T19:36
2020-06-10T19:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, наталья касперская, владимир путин, infowatch, экономика
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
считает в целом справедливой инициативу президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской
уточнить критерии отнесения компаний IT-отрасли к пострадавшим от пандемии.
Касперская в ходе совещания по связи и IT-индустрии предложила внести уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), так как по существующим стандартам очень много компаний можно отнести к разработчикам программного обеспечения, среди которых есть пострадавшие.
"Если бы вы дали такое разрешение - уточнить ОКВЭДы по отрасли разработки ПО и выделить те компании, которые можно было бы признать пострадавшими, то это было бы очень хорошей помощью", - сказала Касперская.
"В целом справедливо, конечно. Потому что надо смотреть не по формальным признакам, а по реальному состоянию предприятия. Надо подумать", - сказал Путин.
"Перед сегодняшним совещанием мы обсуждали с некоторыми коллегами этот вопрос. Мы к нему обязательно вернемся", - добавил президент РФ.
По словам Касперской, в отрасли есть предприятия, которые совсем не пострадали от пандемии, часть - пострадала незначительно. Однако есть компании, чья выручка упала на 100% и которые оказались под угрозой банкротства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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