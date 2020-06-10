https://ria.ru/20200610/1572773037.html
В Нижегородской области начался прием доноров, переболевших коронавирусом
2020-06-10T19:33
2020-06-10T19:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
глеб никитин
здоровье - общество
москва
нижегородская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, глеб никитин, здоровье - общество, москва, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости.
Прием доноров плазмы, переболевших коронавирусом
, стартовал в Нижегородской области
, заявил глава региона Глеб Никитин
.
Лечение коронавирусной инфекции с использованием метода переливания тяжелым больным плазмы крови переболевших COVID-19 с антителами к этому заболеванию в качестве экспериментальной методики применяется в Москве
с начала апреля.
"Донорами для заготовки плазмы выступили 4 человека, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию и в чьей крови антитела к вирусу содержатся в достаточной пропорции. Желающих принять участие в сдаче плазмы гораздо больше. Наши специалисты осуществляют достаточно строгий отбор. Например, одно из условий донорства: человек выздоровел не менее, чем за месяц до донорства", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина, сказанные им в ходе посещения Нижегородского областного центра крови имени Климовой.
Он отметил, что нижегородские медики следят за практикой переливания антикоронавирусной плазмы в других регионах страны и за рубежом. "Это экспериментальная методика, которая нуждается в тщательном изучении. В любом случае, при необходимости у нас уже будет готов необходимый запас. Эту работу мы продолжим", - добавил Никитин.
На территории Нижегородской области зафиксировано 13038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 150 человек умерли. 6026 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.