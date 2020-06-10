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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572772849.html
В Италии прокуроры хотят обсудить с премьером карантинные зоны
2020-06-10T19:30
распространение нового коронавируса
лучана ламорджезе
коронавирус covid-19
джузеппе конте
коронавирусы
венето
здоровье - общество
милан
италия
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В Италии прокуроры хотят обсудить с премьером карантинные зоны

19:30 10.06.2020
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CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
РИМ, 10 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Прокуратура итальянского Бергамо заслушает премьер-министра страны Джузеппе Конте в связи с расследованием вокруг не принятого властями решения об организации "красной" карантинной зоны в двух городках в области Ломбардия в самом начале эпидемии коронавируса.
Как пишет газета Corriere della Sera, прокуроры должны допросить Конте в качестве свидетеля.. Вместе с ним к общению со следователями "как информированные о фактах лица" будут привлечены министр внутренних дел Лучана Ламорджезе и глава Минздрава Роберто Сперанца. Кроме того, прокуроры "хотят услышать версию" двух видных экспертов в области борьбы с эпидемией коронавируса - президента Высшего института здравоохранения (ISS) Италии Сильвио Брузаферро и Вальтера Риччарди, советника министра здравоохранения.
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Расследование бергамской прокуратуры касается процесса принятия властных решений, который в конце февраля не привел к объявлению "красной" карантинной зоны вокруг двух городков Альцано и Нембро, но завершился закрытием всей Ломбардии седьмого марта. Президент области Аттилио Фонтана заверил, что вопрос организации красных зон находился в компетенции национального правительства.
По сообщению Corriere, первые пациенты с симптомами, похожими на заражение Covid-19, в Альцано и Нембро появились в середине февраля. Родные жертв жалуются на отсутствие изоляции в больницах и задержках с оказанием помощи, обвиняя власти в "массовом жертвоприношении".
Совет министров Италии 22 февраля на экстренном заседании установил две зоны для изоляции очагов распространения вируса на севере страны. В одну из них вошел город Кодоньо недалеко от Милана и еще девять коммун вокруг него, в другую попал город Во в провинции Падуи соседней области Венето. Под карантин были помещены около 50 тысяч человек.
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Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 235 тысяч, 169 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 34114. Новых заражений не зафиксировано в восьми из 20 областей Италии, еще в четырех регионах отмечено по одному случаю инфицирования.
В понедельник число зараженных коронавирусом на данный момент опустилось ниже общего числа жертв, а на прошлой неделе коэффициент распространения инфекции (Rt) упал ниже единицы во всех областях страны. Этот показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЛучана ЛаморджезеКоронавирус COVID-19Джузеппе КонтеКоронавирусыВенетоЗдоровье - ОбществоМиланИталияВ мире
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