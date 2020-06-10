Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572772233.html
Бальбек назвал "Свидетелей Иеговы"* и Хизб ут-Тахрир* выкормышами Госдепа
2020-06-10T19:23
руслан бальбек
свидетели иеговы
хизб ут-тахрир аль-ислами
государственный департамент сша
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:133:2457:1515_1200x0_80_0_0_d3f7e61637f21e1bdaa36e7ea53b6566.jpg
https://ria.ru/20200610/1572745876.html
https://ria.ru/20191210/1562230940.html
Так и есть.
16
Хорошо описал.
10
5
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572772233.html?chat_room_id=1572772233
Новости
ru-RU
814
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:133:2457:1515_1200x0_80_0_0_d3f7e61637f21e1bdaa36e7ea53b6566.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:0:2149:1612_1200x0_80_0_0_fdc0882e69ed674cc3c62640f9f3b338.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_94:0:1706:1612_1200x0_80_0_0_b8dd94701ad11432ab2371f367b9b962.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан бальбек, свидетели иеговы, хизб ут-тахрир аль-ислами, государственный департамент сша, сша, происшествия

Бальбек назвал "Свидетелей Иеговы"* и Хизб ут-Тахрир* выкормышами Госдепа

19:23 10.06.2020
814
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что запрещенные в России организации "Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"* являются "выкормышами американского госдепа".
Госдепартамент США в среду опубликовал ежегодный доклад о соблюдении свободы вероисповедания в мире в 2019 году, в котором вновь обвинил российские власти в преследовании запрещенных в стране организаций "Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"*.
Молоток судьи
Вчера, 14:08
В Петербурге вынесли приговор участнику террористической организации
"Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"* - это выкормыши американского госдепа, предназначенные для дестабилизации в регионе и влияния на население. Эти организации несут в широкие массы исключительно американские интересы и являются плацдармом для цветных революций. Так что в сторону все эти госдеповские озабоченности по поводу каких-то преследований: никого при решении своих внутренних вопросов мы слушать не станем", - сказал Бальбек РИА Новости.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
10 декабря 2019, 20:34
Путин назвал оправданным запрет движения "Хизб ут-Тахрир"* в России
10120003
Обсудить 5
Руслан БальбекСвидетели ИеговыХизб ут-Тахрир аль-ИсламиГосударственный департамент СШАСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Так и есть.
10 июня, 19:24
Илья Jlord
1410001
Хорошо описал.
10 июня, 19:54
Rīg Brūni
1000000
Рекомендуем
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп обвинил Россию в преследовании Хизб ут-Тахрир*
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на обвинения в дезинформации в адрес России
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
Депутат назвал рассуждения Зеленского по Крыму ложными
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Участники акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
Шеф полиции Миннеаполиса извинился перед журналистами
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300
Начало заседания суда по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
В Пентагоне заявили, что США не планируют вечно оставаться в Сирии
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал заявления о притеснении православных на Украине
Чай
Американский способ заваривания чая признали отвратительным
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении у второго ребенка с COVID-19 выявили синдром Кавасаки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Лента новостейМолния