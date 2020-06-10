Госдепартамент США в среду опубликовал ежегодный доклад о соблюдении свободы вероисповедания в мире в 2019 году, в котором вновь обвинил российские власти в преследовании запрещенных в стране организаций "Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"*.

"Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"* - это выкормыши американского госдепа, предназначенные для дестабилизации в регионе и влияния на население. Эти организации несут в широкие массы исключительно американские интересы и являются плацдармом для цветных революций. Так что в сторону все эти госдеповские озабоченности по поводу каких-то преследований: никого при решении своих внутренних вопросов мы слушать не станем", - сказал Бальбек РИА Новости.