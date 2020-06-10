Бальбек назвал "Свидетелей Иеговы"* и Хизб ут-Тахрир* выкормышами Госдепа

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что запрещенные в России организации "Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"* являются "выкормышами американского госдепа".
Госдепартамент США в среду опубликовал ежегодный доклад о соблюдении свободы вероисповедания в мире в 2019 году, в котором вновь обвинил российские власти в преследовании запрещенных в стране организаций "Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"*.
"Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"* - это выкормыши американского госдепа, предназначенные для дестабилизации в регионе и влияния на население. Эти организации несут в широкие массы исключительно американские интересы и являются плацдармом для цветных революций. Так что в сторону все эти госдеповские озабоченности по поводу каких-то преследований: никого при решении своих внутренних вопросов мы слушать не станем", - сказал Бальбек РИА Новости.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
10 декабря 2019, 20:34Путин назвал оправданным запрет движения "Хизб ут-Тахрир"* в России