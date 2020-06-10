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В Госдуму внесли проект о деятельности казачьих обществ
2020-06-10T19:10
россия
госдума рф
общество
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россия, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о деятельности казачьих обществ

19:10 10.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлены станичного казачьего общества Рузского муниципального района имени Л. М. Доватора патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
Члены станичного казачьего общества Рузского муниципального района имени Л. М. Доватора патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, призванный устранить пробелы в правовом регулировании деятельности казачьих обществ.
Авторы документа - депутаты Госдумы Виктор Водолацкий, Максим Щаблыкин, Дмитрий Ламейкин, Сергей Веремеенко, Павел Шперов и Сергей Крючек.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности казачьих обществ"... разработан в целях совершенствования законодательства Российской Федерации и призван устранить пробелы в правовом регулировании в части деятельности казачьих обществ, в том числе в связи с учреждением всероссийского казачьего общества", - говорится в документе.
Авторы документа предлагают закрепить в законодательстве такой вид казачьих обществ как "всероссийское казачье общество", законодательно обеспечить его внесение в государственный реестр казачьих обществ, а также наделить казачество правом создания казачьих обществ.
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Законопроектом также предлагается распространить на атамана всероссийского казачьего общества обязанность представления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах своих супруги или супруга и детей.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечают авторы документа.
19800223
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РоссияГосдума РФОбщество
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