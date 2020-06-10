В Госдуму внесли проект о деятельности казачьих обществ

Авторы документа предлагают закрепить в законодательстве такой вид казачьих обществ как "всероссийское казачье общество", законодательно обеспечить его внесение в государственный реестр казачьих обществ, а также наделить казачество правом создания казачьих обществ.

Законопроектом также предлагается распространить на атамана всероссийского казачьего общества обязанность представления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах своих супруги или супруга и детей.