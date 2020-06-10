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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200610/1572771803.html
В РПЦ оценили вероятность объединения ПЦУ с украинскими греко-католиками
2020-06-10T19:09
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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В РПЦ оценили вероятность объединения ПЦУ с украинскими греко-католиками

19:09 10.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерКупола Софийского собора в Киеве
Купола Софийского собора в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Непризнанная "Православная церковь Украины" (ПЦУ) и Константинопольский патриархат изучают возможность объединения с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ), считают в Московском патриархате.
"Получив решительный отпор в попытках "подмять" под себя каноническую Украинскую православную церковь, а также ее имущество и приходы (хотя попытки рейдерских захватов храмов совершаются до сих пор с печальной регулярностью), раскольники из ПЦУ изучают возможности объединения с Украинской греко-католической церковью", - написал в среду глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
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Ранее украинский Институт внешнеполитических исследований заявил, что получил от ЕС грант на социсследование по теме слияния ПЦУ и УГКЦ и исследование возможных путей объединения двух церквей. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте организации, через какое-то время он был удален, но затем вновь появился на сайте.
"Хотя новость о выделении Европейским союзом гранта в размере 145 тысяч евро на разработку дорожной карты объединения ПЦУ-УГКЦ неоднократно появлялась и исчезала с сайта "Института внешнеполитических исследований", многовековые униатские пристрастия Константинопольского патриархата, который и в этот раз планирует возглавить процесс, позволяют предположить, что этот фантасмагорический проект воспринимается кем-то всерьез", - отметил Легойда.
Ранее в украинских СМИ и блогах неоднократно появлялась информация о том, как отдельные представители ПЦУ служили совместные богослужения со священниками УГКЦ.
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) - католическая церковь восточного обряда, обладающая статусом верховного архиепископата. Действует на Украине и в большинстве стран украинской диаспоры. Православные верующие традиционно называют ее "униатской".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоВладимир ЛегойдаУкраинаВ мире
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