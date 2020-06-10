https://ria.ru/20200610/1572771601.html
Ростехнадзор попросил не делать поспешных выводов по ЧП в Норильске
2020-06-10T19:04
2020-06-10T19:04
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ростехнадзор
попросил во избежание искажения информации по аварийному разливу дизтоплива в Норильске
не делать поспешных выводов в публикациях СМИ, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Виль.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края
введен режим ЧС федерального уровня. МЧС
сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
"В связи с большим количеством вопросов, поступающих после появления в СМИ разного рода версий о причинах разлива топлива из резервуара ТЭЦ-3 АО "НТЭК", напоминаем - исключительным правом проводить технические расследования причин аварий на опасных производственных объектах наделён Ростехнадзор",- сообщил Виль.
"Во избежание искажения информации полагаем необходимым при подготовке публикаций руководствоваться объективными данными, воздержавшись от преждевременных выводов, сделанных на основе некорректной трактовки заявлений по теме ЧС на Таймыре",- отметил он.
Представитель Ростехнадзора добавил, что комиссия по расследованию причин аварии, в состав которой включены представители министерств, ведомств, региональных властей и экспертного сообщества, продолжает работу.