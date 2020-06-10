Ростехнадзор попросил не делать поспешных выводов по ЧП в Норильске

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ростехнадзор попросил во избежание искажения информации по аварийному разливу дизтоплива в Норильске не делать поспешных выводов в публикациях СМИ, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.

"В связи с большим количеством вопросов, поступающих после появления в СМИ разного рода версий о причинах разлива топлива из резервуара ТЭЦ-3 АО "НТЭК", напоминаем - исключительным правом проводить технические расследования причин аварий на опасных производственных объектах наделён Ростехнадзор",- сообщил Виль.

"Во избежание искажения информации полагаем необходимым при подготовке публикаций руководствоваться объективными данными, воздержавшись от преждевременных выводов, сделанных на основе некорректной трактовки заявлений по теме ЧС на Таймыре",- отметил он.