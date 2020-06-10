Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20200610/1572771405.html
Кубань выполнила более 70% работ по дорожному нацпроекту
2020-06-10T18:57
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новороссийск
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569530164_0:29:3071:1756_1200x0_80_0_0_d3405cdf2fe65653a579dbee0747965e.jpg
https://ria.ru/20200609/1572677221.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572771405.html?chat_room_id=1572771405
Новости
ru-RU
22
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569530164_0:29:3071:1756_1200x0_80_0_0_d3405cdf2fe65653a579dbee0747965e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569530164_287:0:3018:2048_1200x0_80_0_0_6e81aabe186aea8ff7acb07a7410b102.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569530164_628:0:2676:2048_1200x0_80_0_0_773d570fe278240569f4d2e6f7441e10.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новороссийск, краснодарский край, общество

Кубань выполнила более 70% работ по дорожному нацпроекту

18:57 10.06.2020
22
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар во время самоизоляции жителей
Краснодар во время самоизоляции жителей
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Работы по дорожному нацпроекту в агломерациях Краснодарского края, запланированные на текущий год, выполнены более чем на 70%, все они ведутся в соответствии с планом-графиком при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает администрация региона.
"На сегодня в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарской агломерации из 69 объектов основные строительно-монтажные работы выполняются на 46, полностью завершены - на 23. В Сочинской агломерации основные работы закончились на 63 объектах из 85, а в Новороссийске – на 23 из 39, остальные продолжаются. На дорогах регионального значения три объекта из девяти уже готовы", - говорится в сообщении.
Как уточнил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Коновалов, руководство региона рассчитывает, что этап проекта текущего года в агломерациях Краснодарского края завершится раньше срока. "Поскольку по результатам общественных слушаний госконтракты на 2020-2021 годы были заключены еще осенью прошлого года, подрядчики могут приступить к объектам будущего года, как только завершат этот сезон", - пояснил Коновалов.
По данным краевых властей, сейчас начинается планирование работ на 2022 год. "В агломерациях объявят о проведении общественных обсуждений, на которых и будет определен список улиц, требующих обновления. Также создана площадка для сбора мнений жителей в официальном аккаунте проекта в соцсети "ВКонтакте". Там каждый может высказаться о том, какие дороги нуждаются в ремонте", - отметили в администрации.
Кубанские виноградники
9 июня, 12:38Краснодарский край
Кубань увеличила экспорт вина за пять лет более чем в четыре раза
200000
Обсудить 0
Краснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовороссийскКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Подтопление в Подмосковье
В Новой Москве автомобильный мост размыло паводком, движение закрыто
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Загруженность дорог Москвы достигла девяти баллов
Члены станичного казачьего общества Рузского муниципального района имени Л. М. Доватора патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Госдуму внесли проект о деятельности казачьих обществ
Сотрудник ДПС на месте аварии
На Звенигородском шоссе в Москве затруднено движение из-за массового ДТП
Телеканал Russia Today
Вышел новый эпизод проекта RT "Военкоры"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
Путин оценил идею отнести ряд IT-компаний к пострадавшим от COVID-19
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Закон о барах в многоквартирных домах принят в Камчатском крае
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
В Ростовской области упростили оформление документов для соцподдержки
Центр общественной безопасности округа Хеннепин, где по видеосвязи должны допросить полицейского Дерека Авена, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда
Шеф полиции Миннеаполиса рассказал о готовящейся реформе
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Ростовские депутаты оценили отчет правительства региона
Готовность путепровода в подмосковном Дедовске составляет 75%
Готовность путепровода в подмосковном Дедовске составляет 75%
Юрий Трутнев
Трутнев поручил подготовить план развития Архангельска
Американский полицейский
В Калифорнии разыскивают подозреваемого в стрельбе у полицейского участка
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Турция отвергла "каирскую инициативу" по Ливии
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек назвал "Свидетелей Иеговы"* и Хизб ут-Тахрир* выкормышами Госдепа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Лента новостейМолния