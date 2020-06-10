https://ria.ru/20200610/1572771405.html
Кубань выполнила более 70% работ по дорожному нацпроекту
2020-06-10T18:57
2020-06-10T18:57
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новороссийск
краснодарский край
общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новороссийск, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости.
Работы по дорожному нацпроекту в агломерациях Краснодарского края
, запланированные на текущий год, выполнены более чем на 70%, все они ведутся в соответствии с планом-графиком при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора
, сообщает администрация региона.
"На сегодня в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарской агломерации из 69 объектов основные строительно-монтажные работы выполняются на 46, полностью завершены - на 23. В Сочинской агломерации основные работы закончились на 63 объектах из 85, а в Новороссийске
– на 23 из 39, остальные продолжаются. На дорогах регионального значения три объекта из девяти уже готовы", - говорится в сообщении.
Как уточнил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Коновалов, руководство региона рассчитывает, что этап проекта текущего года в агломерациях Краснодарского края завершится раньше срока. "Поскольку по результатам общественных слушаний госконтракты на 2020-2021 годы были заключены еще осенью прошлого года, подрядчики могут приступить к объектам будущего года, как только завершат этот сезон", - пояснил Коновалов.
По данным краевых властей, сейчас начинается планирование работ на 2022 год. "В агломерациях объявят о проведении общественных обсуждений, на которых и будет определен список улиц, требующих обновления. Также создана площадка для сбора мнений жителей в официальном аккаунте проекта в соцсети "ВКонтакте". Там каждый может высказаться о том, какие дороги нуждаются в ремонте", - отметили в администрации.