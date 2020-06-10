Кубань выполнила более 70% работ по дорожному нацпроекту

Как уточнил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Коновалов, руководство региона рассчитывает, что этап проекта текущего года в агломерациях Краснодарского края завершится раньше срока. "Поскольку по результатам общественных слушаний госконтракты на 2020-2021 годы были заключены еще осенью прошлого года, подрядчики могут приступить к объектам будущего года, как только завершат этот сезон", - пояснил Коновалов.

По данным краевых властей, сейчас начинается планирование работ на 2022 год. "В агломерациях объявят о проведении общественных обсуждений, на которых и будет определен список улиц, требующих обновления. Также создана площадка для сбора мнений жителей в официальном аккаунте проекта в соцсети "ВКонтакте". Там каждый может высказаться о том, какие дороги нуждаются в ремонте", - отметили в администрации.