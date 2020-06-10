Слуцкий ответил на обвинения в дезинформации в адрес России

Ранее в среду Еврокомиссия опубликовала заявление о том, что Европейский союз сообщил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений.

"Восстановить скрепы в европейском доме снова пытаются путем поиска внешнего врага. Видимо в расчёте на то, что собственная трусость и национальный эгоизм должны автоматически быть сброшены со счетов или списаны на мифические кампании по дезинформации", - сказал Слуцкий.