Слуцкий ответил на обвинения в дезинформации в адрес России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал обвинения Еврокомиссии в участии России и Китая в дезинформационных кампаниях по коронавирусу попыткой снова найти внешнего врага, чтобы "восстановить скрепы в европейском доме".
Ранее в среду Еврокомиссия опубликовала заявление о том, что Европейский союз сообщил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений.
Слуцкий подчеркнул, что на фоне борьбы с коронавирусом оказалось, что "нет никакого европейского единства" и "каждый сам за себя". Италия, ставшая эпицентром распространения COVID-19, получала помощь от России, Китая, Кубы, но не от своих союзников по НАТО и ЕС, в чем и заключается причина всех подобных заявлений.
"Восстановить скрепы в европейском доме снова пытаются путем поиска внешнего врага. Видимо в расчёте на то, что собственная трусость и национальный эгоизм должны автоматически быть сброшены со счетов или списаны на мифические кампании по дезинформации", - сказал Слуцкий.
"Еврокомиссия светит отраженным светом от вашингтонского обкома. Утверждения о том, что Россия или Китай вели дезинформационные кампании в разгар пандемии – полный бред. Это попытка переложить ответственность за то, что институты Евросоюза по факту не выдержали проверку на прочность перед лицом беспрецедентных мировых вызовов", - сказал журналистам Слуцкий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.