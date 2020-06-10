Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572771313.html
Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
2020-06-10T18:57
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568339992_0:127:3254:1957_1200x0_80_0_0_3e0953ecb49c15dfa40aaa144be0a0cf.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572765657.html
https://ria.ru/20200610/1572752315.html
https://ria.ru/20200609/1572715873.html
нидерланды
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572771313.html?chat_room_id=1572771313
Новости
ru-RU
3344
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568339992_0:127:3254:1957_1200x0_80_0_0_3e0953ecb49c15dfa40aaa144be0a0cf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568339992_157:0:2888:2048_1200x0_80_0_0_d0a68303f0b6477bd19fe82ff34c2904.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568339992_682:0:2730:2048_1200x0_80_0_0_226054fdc3602e8db65b8181be9eb1f2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), нидерланды, в мире

Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта

18:57 10.06.2020
3344
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНачало заседания суда по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Начало заседания суда по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня.
Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате заявляла, что защита может поставить вопрос о правомочности рассмотрения дела в отношении ее подзащитного россиянина Олега Пулатова, так как он, вероятно, может претендовать на иммунитет комбатанта как участник вооруженного конфликта на востоке Украины. Остальные трое обвиняемых не претендовали и не претендуют на такой иммунитет, потому как они не представлены в суде защитой.
"Данный статус применяется только в международно признанных военных конфликтах... Лица, совершающие насилие во время вооруженного конфликта, могут преследоваться так же, как и в мирное время. Исключение может быть сделано только для лиц, принадлежащих к вооруженным силам государства, участвующего в международных вооруженных конфликтах: иммунитет комбатантов. В соответствии с этим исключением эти лица пользуются иммунитетом - и, следовательно, не могут быть привлечены к ответственности в любой другой стране", - объяснил прокурор.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Вчера, 17:32
Знать необязательно. Обвиняемому по MH17 отказали в полном переводе досье
На практике конфликт на Украине международно признан - наблюдением за конфликтом занимается одна из крупнейших международных организаций – ОБСЕ, а также для обсуждения урегулирования существует "нормандская четверка" с участием России, Украины, Франции и Германии.
Что касается ситуации на востоке Украины, как отметил он, связь между самопровозглашенной ДНР и Российской Федерацией прямо и отрицаются как ДНР, так и РФ, а значит, этот конфликт не является конфликтом между двумя государствами.
"Таким образом... ни один из подозреваемых не претендует на иммунитет комбатантов и не признает, что они находятся под контролем или властью Российской Федерации", - сказал Фердинандуссе.
РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году, не предоставляет ополченцам помощи оружием и не отправляла туда военных. РФ не раз заявляла, что заинтересована в скорейшем разрешении конфликта.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Вчера, 15:25
Прокурор по делу MH17 заявил, что обвиняемые хотели сбить военный самолет
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
9 июня, 21:59
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
5000621
Обсудить 0
MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыВ мире
Рекомендуем
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор прокомментировал слова Зеленского о Крыме
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
Депутат назвал рассуждения Зеленского по Крыму ложными
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Чай
Американский способ заваривания чая признали отвратительным
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Обвиняемый по делу MH17 ознакомился с переведенными частями досье
Патруль российской военной полиции в Сирии
Попытка американцев заблокировать российский патруль в Сирии провалилась
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на обвинения в дезинформации в адрес России
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Обвиняемому по делу MH17 не нужно переводить все досье, считает прокурор
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Нидерланды не нашли подтверждений причастности Киева к крушению MH17
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
Путин "придумал" новое министерство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Лента новостейМолния