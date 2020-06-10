Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня.
Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате заявляла, что защита может поставить вопрос о правомочности рассмотрения дела в отношении ее подзащитного россиянина Олега Пулатова, так как он, вероятно, может претендовать на иммунитет комбатанта как участник вооруженного конфликта на востоке Украины. Остальные трое обвиняемых не претендовали и не претендуют на такой иммунитет, потому как они не представлены в суде защитой.
"Данный статус применяется только в международно признанных военных конфликтах... Лица, совершающие насилие во время вооруженного конфликта, могут преследоваться так же, как и в мирное время. Исключение может быть сделано только для лиц, принадлежащих к вооруженным силам государства, участвующего в международных вооруженных конфликтах: иммунитет комбатантов. В соответствии с этим исключением эти лица пользуются иммунитетом - и, следовательно, не могут быть привлечены к ответственности в любой другой стране", - объяснил прокурор.
Что касается ситуации на востоке Украины, как отметил он, связь между самопровозглашенной ДНР и Российской Федерацией прямо и отрицаются как ДНР, так и РФ, а значит, этот конфликт не является конфликтом между двумя государствами.
"Таким образом... ни один из подозреваемых не претендует на иммунитет комбатантов и не признает, что они находятся под контролем или властью Российской Федерации", - сказал Фердинандуссе.
РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году, не предоставляет ополченцам помощи оружием и не отправляла туда военных. РФ не раз заявляла, что заинтересована в скорейшем разрешении конфликта.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.