Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.

Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня.

Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате заявляла, что защита может поставить вопрос о правомочности рассмотрения дела в отношении ее подзащитного россиянина Олега Пулатова, так как он, вероятно, может претендовать на иммунитет комбатанта как участник вооруженного конфликта на востоке Украины. Остальные трое обвиняемых не претендовали и не претендуют на такой иммунитет, потому как они не представлены в суде защитой.

"Данный статус применяется только в международно признанных военных конфликтах... Лица, совершающие насилие во время вооруженного конфликта, могут преследоваться так же, как и в мирное время. Исключение может быть сделано только для лиц, принадлежащих к вооруженным силам государства, участвующего в международных вооруженных конфликтах: иммунитет комбатантов. В соответствии с этим исключением эти лица пользуются иммунитетом - и, следовательно, не могут быть привлечены к ответственности в любой другой стране", - объяснил прокурор.

Германии. На практике конфликт на Украине международно признан - наблюдением за конфликтом занимается одна из крупнейших международных организаций – ОБСЕ, а также для обсуждения урегулирования существует "нормандская четверка" с участием России, Украины, Франции

Что касается ситуации на востоке Украины, как отметил он, связь между самопровозглашенной ДНР Российской Федерацией прямо и отрицаются как ДНР, так и РФ, а значит, этот конфликт не является конфликтом между двумя государствами.

"Таким образом... ни один из подозреваемых не претендует на иммунитет комбатантов и не признает, что они находятся под контролем или властью Российской Федерации", - сказал Фердинандуссе.

РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе , начавшегося в 2014 году, не предоставляет ополченцам помощи оружием и не отправляла туда военных. РФ не раз заявляла, что заинтересована в скорейшем разрешении конфликта.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.