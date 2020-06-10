Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572771058.html
В Триполи семь человек погибли в результате взрыва нескольких мин
2020-06-10T18:51
триполи
ливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/101780/28/1017802830_0:0:2000:1126_1200x0_80_0_0_2ab36945b81eca5adda0a5b63879f0a7.jpg
триполи
ливия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572771058.html?chat_room_id=1572771058
Новости
ru-RU
274
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/101780/28/1017802830_0:0:2000:1126_1200x0_80_0_0_2ab36945b81eca5adda0a5b63879f0a7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/101780/28/1017802830_244:0:1932:1266_1200x0_80_0_0_73be51fcd09f57e52c20e7426b9616f5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/101780/28/1017802830_455:0:1721:1266_1200x0_80_0_0_71b2a4ac026c372a3fc0ac5acb1c7e70.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
триполи, ливия, в мире

В Триполи семь человек погибли в результате взрыва нескольких мин

18:51 10.06.2020
274
© AP Photo / Hussein MallaАвтомобиль скорой помощи в Триполи, Ливия. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Триполи, Ливия. Архивное фото
© AP Photo / Hussein Malla
Автомобиль скорой помощи в Триполи, Ливия. Архивное фото
КАИР, 10 июн - РИА Новости. Семь человек погибли, 10 получили ранения в столице Ливии Триполи в результате срабатывания нескольких взрывных устройств в различных районах города, сообщил в среду телеканал Libya24 со ссылкой на министерство здравоохранения Правительства национального согласия (ПНС).
"Пресс-секретарь министерства здравоохранения ПНС аль-Амин аль-Хашими сообщил в среду о гибели семерых человек и ранении еще десяти в различных районах Триполи в результате подрыва мин", - передает телеканал.
Других подробностей произошедшего пока не приводится.
100010
Обсудить 0
ТриполиЛивияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
Глава Ленинградской области рассказал о мерах поддержки бизнеса
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
Депутат назвал рассуждения Зеленского по Крыму ложными
Центр общественной безопасности округа Хеннепин, где по видеосвязи должны допросить полицейского Дерека Авена, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда
Шеф полиции Миннеаполиса рассказал о готовящейся реформе
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на обвинения в дезинформации в адрес России
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Турция отвергла "каирскую инициативу" по Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Словакии пригласил Лаврова с визитом в республику
Начало заседания суда по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Ростехнадзор попросил не делать поспешных выводов по ЧП в Норильске
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
ОП одобрила новый метод тестирования водителей на алкоголь
Члены станичного казачьего общества Рузского муниципального района имени Л. М. Доватора патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Госдуму внесли проект о деятельности казачьих обществ
Ситуация в Ливии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Американский полицейский
В Калифорнии разыскивают подозреваемого в стрельбе у полицейского участка
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число заболевших COVID-19 в Британии превысило 290 тысяч
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300
Участники акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
Шеф полиции Миннеаполиса извинился перед журналистами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Лента новостейМолния