https://ria.ru/20200610/1572771058.html
В Триполи семь человек погибли в результате взрыва нескольких мин
2020-06-10T18:51
2020-06-10T18:51
триполи
ливия
в мире
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триполи, ливия, в мире
В Триполи семь человек погибли в результате взрыва нескольких мин
КАИР, 10 июн - РИА Новости.
Семь человек погибли, 10 получили ранения в столице Ливии Триполи в результате срабатывания нескольких взрывных устройств в различных районах города, сообщил в среду телеканал Libya24
со ссылкой на министерство здравоохранения Правительства национального согласия (ПНС).
"Пресс-секретарь министерства здравоохранения ПНС аль-Амин аль-Хашими сообщил в среду о гибели семерых человек и ранении еще десяти в различных районах Триполи в результате подрыва мин", - передает телеканал.
Других подробностей произошедшего пока не приводится.