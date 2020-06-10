Вышел новый эпизод проекта RT "Военкоры"

"В этой части Роман Бабаян, Оксана Бойко, Кирилл Романовский, Евгений Попов и Станислав Натанзон обсуждают, что происходит в Соединенных Штатах — справедливый бунт или предвыборный политический расчет, к чему приведут протесты и кому выгодны беспорядки" - говорится на сайте телеканала.