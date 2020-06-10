https://ria.ru/20200610/1572770681.html
Шеф полиции Миннеаполиса рассказал о готовящейся реформе
2020-06-10T18:44
2020-06-10T18:44
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
миннеаполис
сша
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, миннеаполис, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости.
Полиция Миннеаполиса
будет использовать технологии для отслеживания нарушений, сообщил шеф полиции Медариа Аррадондо.
По его словам, реформы в полиции "будут включать новую систему, которая будет использовать данные в реальном времени, чтобы определить ранние настораживающие сигналы относительно злоупотреблений полицейских".
Как сказал шеф полиции, технологию представит фирма Benchmark Analytics. Аррадондо заметил, что на протяжении многих десятилетий за предотвращение возможных нарушений отвечало начальство, но необходим более систематический метод отбора данных.
Также городские власти выходят из переговоров с полицейским профсоюзом о возможном повышении зарплат, сказал Аррадондо. По его словам, необходимо тщательным образом пересмотреть контракты полицейских, сделать их более транспарентными и гибкими. Будет учитываться в том числе и использование силы, наличие дисциплинарных протоколов и жалоб на полицейских, уточнил шеф полиции.
"Будет намного больше реформ, это лишь те, которые я осветил сегодня", - пообещал Аррадондо.
С конца мая во многих крупных городах США
прошли протесты и беспорядки в связи с гибелью Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.