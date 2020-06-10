Шеф полиции Миннеаполиса рассказал о готовящейся реформе

Центр общественной безопасности округа Хеннепин, где по видеосвязи должны допросить полицейского Дерека Авена, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Полиция Полиция Миннеаполиса будет использовать технологии для отслеживания нарушений, сообщил шеф полиции Медариа Аррадондо.

По его словам, реформы в полиции "будут включать новую систему, которая будет использовать данные в реальном времени, чтобы определить ранние настораживающие сигналы относительно злоупотреблений полицейских".

Как сказал шеф полиции, технологию представит фирма Benchmark Analytics. Аррадондо заметил, что на протяжении многих десятилетий за предотвращение возможных нарушений отвечало начальство, но необходим более систематический метод отбора данных.

Также городские власти выходят из переговоров с полицейским профсоюзом о возможном повышении зарплат, сказал Аррадондо. По его словам, необходимо тщательным образом пересмотреть контракты полицейских, сделать их более транспарентными и гибкими. Будет учитываться в том числе и использование силы, наличие дисциплинарных протоколов и жалоб на полицейских, уточнил шеф полиции.

"Будет намного больше реформ, это лишь те, которые я осветил сегодня", - пообещал Аррадондо.