"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300

"Ростех" приступил к финальной сборке Ил-114-300. Работы проходят в филиале АО "РСК "МиГ" – на территории Луховицкого авиационного завода им П.А. Воронина. Стыковка (отсеков фюзеляжа - ред.) проводится на автоматизированном стенде, разработанном и изготовленном специально для проекта", - говорится в сообщении.

Следующим этапом сборки станет стыковка консолей крыла и навеска хвостового оперения. Начало работ запланировано на третий квартал 2020 года. После этого планер переместят на следующую рабочую платформу для установки компонентов систем и двигателей. Всего создано четыре последовательных рабочих платформы. На них будет выполнен весь объем работ по сборке и проверке самолета. Финальным этапом станет передача машины на летно-испытательный комплекс для проведения цикла заводских и сертификационных испытаний.