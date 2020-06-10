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ОП одобрила новый метод тестирования водителей на алкоголь
2020-06-10T18:42
россия
общественная палата рф
общество
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россия, общественная палата рф, общество

ОП одобрила новый метод тестирования водителей на алкоголь

18:42 10.06.2020
732
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ одобрила проект о введении предварительного тестирования водителей на алкогольное опьянение, предложив при этом фиксировать проверку на видеокамеру, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий.
"В целом предложенный новый порядок освидетельствования, а точнее предварительной проверки, нашел соответствующую поддержку, но с определенными замечаниями, которые, на наш взгляд, были бы полезны", - рассказал Винницкий, отметив, что при обсуждении инициативы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России присутствовали представители ведущих общественных объединений по защите интересов автомобилистов, а также МВД и и других госорганов.
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Как следует из действующего сейчас постановления правительства, напомнил Винницкий, освидетельствование сводилось к выявлению основных признаков опьянения, которые выявлялись визуально и по запаху. Процедуру было необходимо запротоколировать и оформить надлежащими документами в присутствии понятых.
"Сейчас все эти процедуры (согласно проекту - прим. ред.) сводятся к предварительной проверке, которая не несет за собой каких-то правовых последствий, поскольку она является только проверкой. И в случае, если проверка дает положительный результат, проводится медицинское освидетельствование", - объяснил член ОП РФ, отметив, что по сути такая проверка будет выявлять наличие паров этанола.
Процедура, как отметил Винницкий, сводится всего к нескольким минутам и не требует остановки потока машин, а также поиска понятых.
"Что касается замечаний, полученных в ходе обсуждения, некоторые эксперты считают, что отсутствие каких-то документов и оснований, которые послужили бы направлением на медицинскую комиссию, вызывает сомнение и требует регламентации. Но, а самое главное - есть предложение подтверждать эту проверку данными видеофиксации", - сообщил член ОП РФ.
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