ОП одобрила новый метод тестирования водителей на алкоголь

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ одобрила проект о введении предварительного тестирования водителей на алкогольное опьянение, предложив при этом фиксировать проверку на видеокамеру, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий.

"В целом предложенный новый порядок освидетельствования, а точнее предварительной проверки, нашел соответствующую поддержку, но с определенными замечаниями, которые, на наш взгляд, были бы полезны", - рассказал Винницкий, отметив, что при обсуждении инициативы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России присутствовали представители ведущих общественных объединений по защите интересов автомобилистов, а также МВД и и других госорганов.

Как следует из действующего сейчас постановления правительства, напомнил Винницкий, освидетельствование сводилось к выявлению основных признаков опьянения, которые выявлялись визуально и по запаху. Процедуру было необходимо запротоколировать и оформить надлежащими документами в присутствии понятых.

"Сейчас все эти процедуры (согласно проекту - прим. ред.) сводятся к предварительной проверке, которая не несет за собой каких-то правовых последствий, поскольку она является только проверкой. И в случае, если проверка дает положительный результат, проводится медицинское освидетельствование", - объяснил член ОП РФ, отметив, что по сути такая проверка будет выявлять наличие паров этанола.

Процедура, как отметил Винницкий, сводится всего к нескольким минутам и не требует остановки потока машин, а также поиска понятых.