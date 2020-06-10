Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве

САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Число пациентов с Число пациентов с коронавирусной инфекцией , которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области приблизилось к 200, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в регионе лабораторно подтверждены 4132 случая заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1811. По данным минздрава области на 5 июня, в тяжелом состоянии находились 174 пациента с COVID-19, в том числе 62 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Из 1059 больных, находящихся на стационарном лечении, 906 пациентов с пневмонией, обусловленной COVID-19, в том числе 114 человек на кислородной поддержке, 79 пациентов - на ИВЛ", - цитирует Шувалова пресс-служба областного минздрава.

Он уточнил, что показатель заболеваемости коронавирусом в регионе на 100 тысяч человек составляет 170,7 случая, тогда как по России он составил 330,8 случая.