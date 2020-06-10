https://ria.ru/20200610/1572770266.html
Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
2020-06-10T18:35
2020-06-10T18:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости.
Число пациентов с коронавирусной инфекцией
, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области
приблизилось к 200, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 4132 случая заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1811. По данным минздрава области на 5 июня, в тяжелом состоянии находились 174 пациента с COVID-19, в том числе 62 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"Из 1059 больных, находящихся на стационарном лечении, 906 пациентов с пневмонией, обусловленной COVID-19, в том числе 114 человек на кислородной поддержке, 79 пациентов - на ИВЛ", - цитирует Шувалова пресс-служба областного минздрава.
Он уточнил, что показатель заболеваемости коронавирусом в регионе на 100 тысяч человек составляет 170,7 случая, тогда как по России он составил 330,8 случая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.