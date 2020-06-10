Глава МИД Словакии пригласил Лаврова с визитом в республику

ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. Глава МИД Словакии Иван Корчок в телефонном разговоре в среду с российским коллегой Сергеем Лавровым пригласил его в Словакию с визитом, а также для участия в международной конференции GLOBSEC, сообщила пресс-служба МИД Словакии.
Разговор состоялся по инициативе словацкой стороны.
"Мы считаем, что Россия играет значительную роль в международных отношениях. Хотим и далее развивать двусторонние отношения на основе взаимного уважения и на пользу граждан наших стран. У нас существуют на различные проблемы отличные друг от друга взгляды, исходящие из нашего членства в НАТО и ЕС. В частности, Словакия безусловно поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма. В этом ничего не меняется. Однако эта позиция является не препятствием, а составной частью нашего диалога", - сказал глава словацкого МИД.
В связи с этим Корчок подчеркнул, что одним из неизбежных условий позитивного продвижения решения конфликта на Украине является выполнение Минских соглашений. Одновременно словацкий министр выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся насилием в Донбассе, в результате чего растет число жертв, в том числе среди мирного населения.
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Корчок также отметил, что Словакия заинтересована в продолжении сотрудничества с РФ в сфере поставок энергоносителей, включая сохранение нынешнего маршрута транзита российского газа через территорию республики. Глава МИД Словакии также подчеркнул, что экономические отношения между обеими странами в значительной мере сосредоточены на энергетической области, поэтому необходимо искать новый потенциал для их развития, включая возможности для деятельности словацких фирм на российском рынке.
Иван Корчок занимает пост главы МИД Словакии с апреля 2020 года, после того, как по результатам февральских выборов в парламент было сформировано новое правительство страны во главе с премьером Игорем Матовичем. Ранее Корчок возглавлял постоянную делегацию Словакии при НАТО, а затем при ЕС, был замглавы МИД, а также послом в Германии и США.