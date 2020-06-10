Глава МИД Словакии пригласил Лаврова с визитом в республику

Корчок также отметил, что Словакия заинтересована в продолжении сотрудничества с РФ в сфере поставок энергоносителей, включая сохранение нынешнего маршрута транзита российского газа через территорию республики. Глава МИД Словакии также подчеркнул, что экономические отношения между обеими странами в значительной мере сосредоточены на энергетической области, поэтому необходимо искать новый потенциал для их развития, включая возможности для деятельности словацких фирм на российском рынке.