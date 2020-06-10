В Ростовской области упростили оформление документов для соцподдержки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в среду приняли ряд поправок к областным законам, упростивших оформление документов для предоставления различных мер социальной поддержки, в частности для получения бесплатного земельного участка, сообщил председатель областного парламента Александр Ищенко.

"Поправками исключено требование о предоставлении гражданами выписок из домовой книги или финансового лицевого счета при обращении в органы местного самоуправления с заявлением о постановке на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность", - сказал он.

Также уполномоченные органы местного самоуправления теперь сами будут запрашивать в федеральном реестре сведения об инвалидности лица, подавшего заявление на меры социальной поддержки. В случае отсутствия сведений в федеральном реестре инвалидов, решение будет приниматься на основании представленных заявителем документов.