https://ria.ru/20200610/1572769807.html
В Ростовской области упростили оформление документов для соцподдержки
2020-06-10T18:29
2020-06-10T18:29
ростовская область
ростовская область
общество
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ростовская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости.
Депутаты законодательного собрания Ростовской области
на заседании в среду приняли ряд поправок к областным законам, упростивших оформление документов для предоставления различных мер социальной поддержки, в частности для получения бесплатного земельного участка, сообщил председатель областного парламента Александр Ищенко.
"Поправками исключено требование о предоставлении гражданами выписок из домовой книги или финансового лицевого счета при обращении в органы местного самоуправления с заявлением о постановке на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность", - сказал он.
Также уполномоченные органы местного самоуправления теперь сами будут запрашивать в федеральном реестре сведения об инвалидности лица, подавшего заявление на меры социальной поддержки. В случае отсутствия сведений в федеральном реестре инвалидов, решение будет приниматься на основании представленных заявителем документов.
Кроме того, депутаты внесли поправки в закон, закрепившие минимальные нормы площади жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам специализированного найма. Еще одни поправки в социальной сфере касались продления выдачи регионального материнского капитала на пять лет - до конца 2026 года.