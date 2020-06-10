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Трамп раскритиковал Fox News за освещение слушания в конгрессе
2020-06-10T18:29
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
стивен мнучин
дональд трамп
сша
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, стивен мнучин, дональд трамп, сша, в мире

Трамп раскритиковал Fox News за освещение слушания в конгрессе

18:29 10.06.2020
2047
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал Fox News за то, как он освещает слушания в конгрессе.

"Невероятно! Fox News только что отключил слушания в конгрессе из эфира как раз перед важными заявлениями свидетелей. Это уже, скорее, похоже на CNN!!! Fox потерялся!!!" - написал Трамп в Twitter.

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Он не уточнил, о каких слушаниях идет речь. Утром в среду в конгрессе давал показания министр финансов Стивен Мнучин, который рассказывал о программе финансовой поддержки американцев на фоне коронавируса. Также в конгрессе выступал брат убитого полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Fox News считается единственным крупным новостным каналом, который поддерживает Трампа и республиканцев во многих, хотя и не во всех вопросах. Другие телекомпании - CNN, CBS, ABC, NBC - практически всегда критикуют Трампа.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСтивен МнучинДональд ТрампСШАВ мире
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