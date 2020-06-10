Прокуратура Татарстана проверит данные о насилии над несовершеннолетней

КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура Татарстана инициировала проверку информации о домогательствах со стороны отчима к несовершеннолетней, прозвучавшей в шоу "Пусть говорят", сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что сообщение о преступлении было выявлено прокуратурой в ходе мониторинга соцсетей. Данный выпуск программы опубликован в интернете, в эфире Первого канала трансляция состоится в среду вечером.
"Зеленодольская городская прокуратура по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова инициировала проверку сообщения о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Поводом для неё стало заявление двух сестер, которые сообщили во время участия в программе на одном из федеральных телеканалов о насилии и сексуальных домогательствах со стороны отчима", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, "одна из сестер обвинила мужчину в изнасиловании", которое якобы произошло в 2012 году в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана.
Надзорное ведомство отмечает, что в установленном законом порядке обеспечит регистрацию сообщения о преступлении и его процессуальную проверку следственными органами.