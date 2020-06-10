Прокуратура Татарстана проверит данные о насилии над несовершеннолетней

"Зеленодольская городская прокуратура по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова инициировала проверку сообщения о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Поводом для неё стало заявление двух сестер, которые сообщили во время участия в программе на одном из федеральных телеканалов о насилии и сексуальных домогательствах со стороны отчима", - говорится в сообщении.