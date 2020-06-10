Вывозной рейс со 160 россиянами вылетел из ОАЭ в Казань и Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Казань и Вывозной рейс авиакомпании " Уральские авиалинии " со 160 пассажирами на борту вылетел из Дубая Екатеринбург , сообщает пресс-служба перевозчика.

"Вывозной рейс U6-3806 доставит сегодня российских граждан из Дубая в Казань и Екатеринбург. Из аэропорта Дубай самолет вылетел в 17.46 (16.46 мск) местного времени со 160 пассажирами на борту, среди которых 99 летят до Казани и 61 пассажир до Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидаемое время прибытия в Казань – 21.20 мск, в уральскую столицу – 0.30 мск 11 июня.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.