https://ria.ru/20200610/1572769533.html
Вывозной рейс со 160 россиянами вылетел из ОАЭ в Казань и Екатеринбург
2020-06-10T18:26
2020-06-10T20:09
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости.
Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии
" со 160 пассажирами на борту вылетел из Дубая
в Казань
и Екатеринбург
, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Вывозной рейс U6-3806 доставит сегодня российских граждан из Дубая в Казань и Екатеринбург. Из аэропорта Дубай самолет вылетел в 17.46 (16.46 мск) местного времени со 160 пассажирами на борту, среди которых 99 летят до Казани и 61 пассажир до Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ожидаемое время прибытия в Казань – 21.20 мск, в уральскую столицу – 0.30 мск 11 июня.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.