В Азербайджане число жертв коронавируса превысило сто человек

"В Азербайджане выявлено еще 339 случаев заражения коронавирусом, 114 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 8530 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 4720 человек вылечились, 102 скончались, 3708 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба.