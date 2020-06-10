Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572769196.html
В Азербайджане число жертв коронавируса превысило сто человек
2020-06-10T18:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1200x0_80_0_0_a83d3c639c6a6b690cb04bd2c18fd907.jpg
азербайджан
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572769196.html?chat_room_id=1572769196
Новости
ru-RU
385
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1200x0_80_0_0_a83d3c639c6a6b690cb04bd2c18fd907.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_231:0:2962:2048_1200x0_80_0_0_55b1b4de34abe5578ff3e1b297bf3efd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_891:0:2939:2048_1200x0_80_0_0_c359050deef85b485283eac810acd68b.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса превысило сто человек

18:24 10.06.2020
385
© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 10 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 339 и достигло 8530, умерли 102 человека, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.
Во вторник оперштаб сообщал о 8191 зафиксированных случаях коронавируса в республике, 98 из которых стали летальными.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"В Азербайджане выявлено еще 339 случаев заражения коронавирусом, 114 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 8530 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 4720 человек вылечились, 102 скончались, 3708 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба.
С начала пандемии проведено 356032 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер Армении заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
Ночной клуб в Сеуле, закрытый из-за новой вспышки коронавируса
Эксперт назвал незаконными QR-пропуска в южнокорейские клубы и бары
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
Помпео пообещал расследовать инциденты с иностранными журналистами
Сотрудник Роспотребназора Республики Татарстан встречает пассажиров самолета авиакомпании Уральские авиалинии, прилетевших из турецкого города Анталия
Вывозной рейс со 160 россиянами вылетел из ОАЭ в Казань и Екатеринбург
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Пакистане превысило 110 тысяч
Девочка плачет
Прокуратура Татарстана проверит данные о насилии над несовершеннолетней
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Словакии двусторонние отношения
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 8191
Подтопление в Подмосковье
В Новой Москве автомобильный мост размыло паводком, движение закрыто
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Азербайджане продлили закрытие границ из-за коронавируса
Тестирование на коронавирус
Глава Нефтеюганска заразился коронавирусом и ушел на больничный
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4763
Вид на Ташкент
Число жертв коронавируса в Узбекистане увеличилось до 19
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
В Ленинградской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Лента новостейМолния