Эксперт назвал незаконными QR-пропуска в южнокорейские клубы и бары

СЕУЛ, 10 июн – РИА Новости. Власти Южной Кореи с 10 июня ввели по всей стране указание с помощью личных QR-кодов регистрировать посетителей во всех заведениях с высокой опасностью распространения коронавируса. Корреспондент РИА Новости побеседовал с административным секретарем южнокорейской неправительственной организации People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD) Ли Чжи Ын и узнал, как общественные организации и граждане Южной Кореи воспринимают введение такой системы и насколько высоко оценивают ее эффективность.

Альянс PSPD был создан 10 сентября 1994 года и насчитывает около 200 членов. В 2004 году PSPD получил специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН и начал выступать в качестве правозащитной организации в различных органах ООН, включая Совет по правам человека.

Инивидуальный QR-код

С 1 июня Южная Корея в качестве эксперимента ввела режим пропусков по индивидуальным QR-кодам для заведений, подверженных распространению COVID-19, в случае если те намерены продолжать работу в условиях пандемии коронавируса. Первую неделю система работала в пробном режиме в 19 заведениях в столичном конгломерате и городе Тэджон, а с 10 июня начала действовать официально для всех заведений, которые местные власти сочтут опасными.

Целью меры стало обеспечение наличия точных списков посетителей, а поводом к ее принятию – появление все новых очагов коронавируса в столичном регионе и его окрестностях. Карантинные власти РК делают все, чтобы сдержать их распространение, но ежедневный прирост зараженных в стране вернулся в коридор 30-60 человек, в то время как в начале мая уже опускался до двух пациентов в день.

Опасные объекты

С 10 июня около 80 тысяч объектов в стране обязали использовать электронные списки посетителей, созданные на основе регистрации QR-кодов с помощью смартфонов. В число "опасных" заведений попали не только караоке клубы и бары, галереи, но и другие развлекательные площадки и некоторые концертные залы. Власти также поощряют использование QR-кодов в религиозных учреждениях, кинотеатрах, больницах, учреждениях дополнительного образования и библиотеках.

Министерство образования РК уже заявило, что электронный журнал сможет значительно повысить эффективность отслеживания посещения и облегчить частным учебным заведениям ведение соответствующих записей.

Процесс регистрации

Граждане в специальных приложениях на смартфоне подтверждают свою личность и получают одноразовый QR-код, который сканируется на входе в заведение. Так, данные клиента заносятся в реестр, к которому власти смогут получить доступ в случае необходимости. Среди информации, которую получает система – имя, контакты, медицинские данные и данные о поездках за границу.

Для прохода в "опасные заведения" подходит далеко не любой QR-код. Сейчас основной функцией для создания нужного вида владеет главный южнокорейский поисковик Naver, но правительство уже ведет переговоры с другими фирмами, чтобы увеличить количество подтвержденных приложений.

Как смог убедиться корреспондент РИА Новости, для зарегистрированных в системе пользователей на создание кода уходит максимум 1-2 минуты, а подтверждение личности проводится через номер мобильного телефона, к которому в Южной Корее и так уже привязана вся личная информация гражданина. Срок годности кода составляет 15 секунд, после чего его потребуется обновить.

Однако, по сообщениям южнокорейских СМИ, необходимость создания индивидуальных кодов уже вызвала неудобство для многих пользователей, которые не смогли освоить электронную систему. Если посетитель не умеет пользоваться QR-кодами или отказывается применять этот метод, служащие заведений обязаны письменно зафиксировать его личные данные и контакты.

Незаконная система

Введение электронных списков посетителей по QR-кодам вызвало широкое обсуждение в обществе, поскольку с их помощью правительство получает неограниченный доступ к информации о передвижении граждан. Общественные организации Южной Кореи подняли вопрос о нарушении данной мерой законного права людей самостоятельно решать, кому предоставлять свои личные данные.

Как отметила в интервью РИА Новости административный секретарь южнокорейской неправительственной организации People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD) Ли Чжи Ын, законодательно правительство страны не имеет никаких оснований для ведения подобных мер и не может обязать граждан использовать QR коды.

"На данный момент, если посетитель не согласится предоставлять код, невозможно настаивать на этом. Закон о предотвращении распространения инфекционных заболеваний разрешает министру здравоохранения, например, запрещать или ограничивать собрания большого количества народу, использование развлекательных пространств и заведений. Но электронный список посетителей подразумевает, что вход возможен только в случае подтверждения моей реальной личности. В специальном приложении я подтверждаю личность, получаю QR-код и могу войти. Касательно таких вещей законодательство ничего не говорит", - пояснила эксперт.

По этой причине у правительства также нет какой-либо возможности наказывать заведения или граждан за неприменение электронных пропусков. "В отсутствие законодательных оснований министерство внутренних дел и безопасности может только "рекомендовать" ввести такую систему. Для заведений применяется формат административных указов. Но чтобы применять какие-то штрафы или наказания в случае неподчинения людей или учреждений, необходимо будет ввести законодательное основание для этого. Если же система останется на уровне "рекомендации", то сразу встает вопрос о ее эффективности и нужна ли она вообще", - отметила Ли Чжи Ын.

Эксперт подчеркнула, что обязать человека предоставить личный QR-код нельзя, но в реальности у людей не останется выбора, если они захотят посетить конкретное заведение. Хотя будут и те, кто просто уйдет, "многие от безвыходности пойдут на использование" кодов.

Правозащитники против

Такая ситуация не на шутку встревожила общественные правозащитные организации. "Мы утверждаем, что система, позволяющая в любой момент проверить, где человек был и что делал, касающаяся свободы передвижений или определённой сферы личной, конфиденциальной деятельности, не может быть навязана без какого-бы то ни было законодательного обоснования. Мы понимаем, что министерство внутренних дел и безопасности торопится остановить заражение, но они в процессе упускают много важных моментов. На первый взгляд система очень удобная, быстрая в использовании и эффективная, но в итоге получается, что необходимо будет везде отмечаться и раскрывать свое положение, и встает вопрос, допустимо ли это. Если один раз ввести такую систему, то вернуться назад потом очень сложно. IT-технологии впредь будут лишь больше развиваться, и невозможно предсказать, в какие еще сферы нашей жизни такие системы смогут проникнуть", - пояснила Ли Чжи Ын.

По ее мнению, даже в условиях пандемии коронавируса неправильно утверждать, что QR коды - "единственный способ" остановить COVID-19, и необходимо "учитывать те опасности, которые эта система может за собой повлечь".

Сстрах, усталость или дело привычки?

В то же время введение QR кодов не вызвало какого-то "невероятного" протеста у самих граждан Южной Кореи. "В последнее время прирост заболевших то снижается, то снова подскакивает. Люди уже устали от этих постоянных скачков, им приходится все время находиться настороже, поскольку неизвестно, где в следующий раз распространится вирус. Если предложить что-то, снижающее опасность, избавляющее от напряжения, общество это примет", - пояснила эксперт.

Она также отметила, что жители страны в какой-то степени "привыкли", что правительство владеет их личными данными из-за существования в стране с 1968 года единого реестра граждан.

© AP Photo / Lee Jin-man Активисты в масках с изображением коронавируса во время акции в Сеуле, Южная Корея © AP Photo / Lee Jin-man Активисты в масках с изображением коронавируса во время акции в Сеуле, Южная Корея

"Единый реестр граждан, который используется в стране, исторически вызывает подобные споры вот уже 70 лет, но отменить эту систему теперь невозможно. Дело не только в экономических моментах, все наше общество подстроено под него. К сожалению, во время военных диктатур в Южной Корее эта система прочно закрепилась, и люди уже как бы привыкли к такому. В Европе этого нет", - заявила Ли Чжи Ын.

В то же время южнокорейское общество вот уже 15 лет активно обсуждает проблему защиты личных данных. По данным Ли Чжи Ын, в самой конституции РК право распоряжаться информацией о своей личности не установлено как основное, но в 2005 году, во время введения регистрации отпечатков пальцев, конституционный суд постановил, что это право логически выводится из главного закона страны. В 2011 году в Южной Корее также был принят закон о защите личной информации, и сейчас 10 и 17 статьи конституции подразумевают право самостоятельно распоряжаться информацией о своей личности.