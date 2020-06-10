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Помпео пообещал расследовать инциденты с иностранными журналистами
2020-06-10T18:17
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
майк помпео
сша
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, майк помпео, сша, в мире

Помпео пообещал расследовать инциденты с иностранными журналистами

18:17 10.06.2020
178
© REUTERS / Adam BettcherЖурналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
© REUTERS / Adam Bettcher
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что власти "подобающим образом" расследуют инциденты с иностранными журналистами, которые пострадали во время акций протеста в стране.
После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе по США прокатилась волна беспорядков и мирных акций протеста. В ряде случаев полиция применяла силу. Во время двух таких акций пострадали корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, которому полицейские брызнули в лицо перцовым спреем, и продюсер агентства Sputnik Николь Руссел, в которую выстрелили резиновыми пулями. Известно и о других инцидентах с иностранными журналистами, всего насчитывается несколько сот случаев необоснованного применения силы к представителям СМИ и мирным протестующим.
"Я знаю, что со стороны некоторых стран была выражена обеспокоенность, что с их репортерами обошлись ненадлежащим образом. Мы видели эти обвинения, которые поступали в госдепартамент. Вы и эти страны должны знать, что мы будем разбираться с ними самым подобающим образом. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы расследовать их настолько, насколько госдепартамент это может", - заявил Помпео журналистам, выступая по случаю публикации доклада госдепартамента о ситуации с религиозной свободой в мире.
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