Лавров обсудил с главой МИД Словакии двусторонние отношения

"Министрами подчеркнута важность сохранения позитивной преемственности в двустороннем взаимодействии, в том числе по линии внешнеполитических ведомств обеих стран. Констатирован общий настрой на продолжение конструктивного сотрудничества по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Обсуждено актуальное состояние и перспективы российско-словацких отношений с акцентом на продвижение успешных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - сообщили в МИД.