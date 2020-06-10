Лавров обсудил с главой МИД Словакии двусторонние отношения

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Словакии Иваном Корчоком состояние и перспективы российско-словацких отношений, российский министр изложил оценки ситуации с выполнением минских договоренностей по урегулированию кризиса на востоке Украины, сообщает МИД РФ.
Телефонный разговор Лаврова и Корчока состоялся 10 июня по инициативе словацкой стороны.
"Министрами подчеркнута важность сохранения позитивной преемственности в двустороннем взаимодействии, в том числе по линии внешнеполитических ведомств обеих стран. Констатирован общий настрой на продолжение конструктивного сотрудничества по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Обсуждено актуальное состояние и перспективы российско-словацких отношений с акцентом на продвижение успешных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - сообщили в МИД.
В ходе переговоров стороны отметили необходимость содержательной подготовки 21-го заседания межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Словакией, запланированного на осень этого года.
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"По просьбе коллеги Лавров подробно изложил оценки ситуации с выполнением минских договоренностей по урегулированию кризиса на востоке Украины, подчеркнув неприемлемость линии Киева на саботаж прямых переговоров с Донецком и Луганском и на подрыв последовательных действий сторон конфликта в нарушение резолюции 2202 Совета Безопасности ООН", - сообщили в министерстве.
Также Лавров поблагодарил руководство и граждан Словакии за бережное отношение к памяти советских воинов, погибших в боях с нацистами при освобождении Чехословакии, отметили в ведомстве.
В ходе разговора стороны обсудили проблематику противодействия распространению коронавируса и поддержки усилий ВОЗ, а также подчеркнули важность скоординированного международного сотрудничества в борьбе с подобными глобальными угрозами, добавили в МИД РФ.