Изъятых из семьи в Оренбуржье детей устроят в школу и детский сад

УФА, 10 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен Оренбуржья Анжелика Линькова встретилась с многодетными родителями в поселке Тюльпанный Домбаровского района, у которых ранее изъяли четверых детей, и они договорились, что старшая дочь пойдет в школу, а младших определят в детский сад, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
На сайте омбудсмена сообщается, что в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся помощи в ремонте дома, трудоустройства главы семейства, а также зачисления детей в образовательные учреждения.
"Детский правозащитник побеседовала с мамой и папой о надлежащем исполнении родительских обязанностей, в том числе своевременном медицинском обследовании детей, вакцинации и соблюдении рекомендаций врачей по медицинским показаниям. Работа с семьей остается на контроле уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области", - говорится в сообщении.
Комментируя ситуацию с многодетной семьей, Линькова сказала РИА Новости, что "контакт и понимание с ними есть".
"Старшая дочь, которой недавно исполнилось семь лет, в этом году пойдет в первый класс. Остальные дети маленькие, они не ходили в детский сад, есть договоренность, что они будут посещать детское образовательное учреждение", - пояснили РИА Новости в правительстве области.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четырех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.
К истории подключилась уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства. Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района, которые в свою очередь подали иск об ограничении прав родителей изъятых детей.
Позже областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии детей. Сам руководитель муниципалитета уволился по собственному желанию. Также власти рекомендовали органам опеки отозвать иск против матери детей.