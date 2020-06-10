Изъятых из семьи в Оренбуржье детей устроят в школу и детский сад

УФА, 10 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен Оренбуржья Анжелика Линькова встретилась с многодетными родителями в поселке Тюльпанный Домбаровского района, у которых ранее изъяли четверых детей, и они договорились, что старшая дочь пойдет в школу, а младших определят в детский сад, сообщили РИА Новости в правительстве Детский омбудсмен Оренбуржья Анжелика Линькова встретилась с многодетными родителями в поселке Тюльпанный Домбаровского района, у которых ранее изъяли четверых детей, и они договорились, что старшая дочь пойдет в школу, а младших определят в детский сад, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области

На сайте омбудсмена сообщается, что в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся помощи в ремонте дома, трудоустройства главы семейства, а также зачисления детей в образовательные учреждения.

"Детский правозащитник побеседовала с мамой и папой о надлежащем исполнении родительских обязанностей, в том числе своевременном медицинском обследовании детей, вакцинации и соблюдении рекомендаций врачей по медицинским показаниям. Работа с семьей остается на контроле уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Комментируя ситуацию с многодетной семьей, Линькова сказала РИА Новости, что "контакт и понимание с ними есть".

"Старшая дочь, которой недавно исполнилось семь лет, в этом году пойдет в первый класс. Остальные дети маленькие, они не ходили в детский сад, есть договоренность, что они будут посещать детское образовательное учреждение", - пояснили РИА Новости в правительстве области.

Ранее в СМИ появилось видео изъятия четырех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.

К истории подключилась уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова , которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства. Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района, которые в свою очередь подали иск об ограничении прав родителей изъятых детей.