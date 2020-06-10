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Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве
2020-06-10T18:33
дтп с участием михаила ефремова
гумвд москвы
михаил ефремов
прокуратура г. москвы
москва
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, гумвд москвы, михаил ефремов, прокуратура г. москвы, москва, происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве

18:11 10.06.2020 (обновлено: 18:33 10.06.2020)
21405
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Прокурор Москвы Денис Попов потребовал передать дело Михаила Ефремова из окружного главка в Главное следственное управление ГУМВД Москвы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного ГУВД передать уголовное дело в ГСУ ГУ МВД России по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнения всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования. Денис Попов поставил расследование на личный контроль, поручив обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства", - говорится в сообщении.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал инцидент "чудовищным". За соблюдением Ефремовым условий домашнего ареста УФСИН следит с помощью средств электронного контроля.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваГУМВД МосквыМихаил ЕфремовПрокуратура г. МосквыМоскваПроисшествия
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