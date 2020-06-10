Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве

"Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного ГУВД передать уголовное дело в ГСУ ГУ МВД России по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнения всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования. Денис Попов поставил расследование на личный контроль, поручив обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.