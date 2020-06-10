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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
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Руденя: к 2024 году в Верхневолжье планируется открыть и обновить 121 ФАП
2020-06-10T18:10
тверская область
игорь руденя
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Руденя: к 2024 году в Верхневолжье планируется открыть и обновить 121 ФАП

18:10 10.06.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 10 июн - РИА новости. В Тверской области за четыре года планируется установить и обновить 121 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), а также провести капитальный ремонт 96 учреждений, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Мы начинали реализацию этой программы в Тверской области в 2018 году. Тогда в муниципалитетах был установлен 61 фельдшерско-акушерский пункт. В этом году устанавливаем 16 ФАПов в 15 муниципальных образованиях. Также запланирован ремонт действующих пунктов", – сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании.
Новые модульные ФАПы планируется установить в деревне Луги Андреапольского муниципального округа, деревне Фралево Бежецкого района, деревне Кузнецово Вышневолоцкого городского округа, деревне Улин Западнодвинского муниципального округа, деревне Раково Зубцовского района, деревне Красное и деревне Устиново Кимрского района, деревне Рачево Краснохолмского района, деревне Гнездово Лихославльского района, деревне Кривцово Нелидовского городского округа, деревне Козлы Оленинского муниципального округа, деревне Топалки Сандовского муниципального округа, селе Кой Сонковского района, деревне Бирючево Спировского района, деревне Орлово Старицкого района и деревне Ново-Троицкое Торопецкого района.На открытие новых модульных ФАПов из федерального бюджета на 2020 год выделены свыше 76 миллионов рублей. Все работы по монтажу планируется завершить до ноября.Губернатор напомнил, что сейчас в регионе действуют 551 ФАП и 13 фельдшерских пунктов.
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Глава региона отметил, что подход к замене ФАПов должен соответствовать всем федеральным стандартам. В том числе это требования по числу проживающих – от 100 до 2 тысяч человек, удаленности от пунктов оказания медицинской помощи более чем на 6 километров.
Руденя также отметил важность подбора специалистов для работы в фельдшерско-акушерских пунктах. В настоящее время уже определены медики для 14 ФАПов, еще по двум ведется подготовка персонала.
"При установке новых ФАПов будет учтен предыдущий опыт создания модульных учреждений. В том числе предполагается улучшить конструкции зданий: сделать в основе блок-модуля утепленную железобетонную плиту, пандусы, отмостку по всему периметру, выложить дорожки до входа плиткой и другие решения для повышения комфорта, безопасности и качества работы учреждения. В ряде пунктов предусмотрена возможность проживания медработника", - отмечает пресс-служба.
Губернатор поручил также предусмотреть возможность связи ФАПов с областной клинической больницей.
На открытие новых модульных ФАПов в Тверской области из федерального бюджета на 2020 год выделены свыше 76 миллионов рублей. Согласно плану-графику все работы по монтажу планируется завершить до ноября 2020 года.
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Тверская областьИгорь Руденя
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